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«Наша країна чекала цього моменту 73 роки». Президент Формули-1 прокоментував титул Антонеллі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Наша країна чекала цього моменту 73 роки». Президент Формули-1 прокоментував титул Антонеллі
Антонеллі в 20 років 68 днів став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії

Антонеллі став третім представником Італії зі званням чемпіона Формули-1

Президент Формули-1 Стефано Доменікалі відреагував на чемпіонство у сезоні-2026 іншого італійця Андреа Кімі Антонеллі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Racing News365.

«Сьогодні Кімі Антонеллі увійшов до історії. Стати наймолодшим чемпіоном світу Ф-1 – це екстраординарне досягнення, зароблене завдяки винятковому таланту, мужності та рішучості. Мене переповнює величезна гордість від того, що Кімі став першим італійським чемпіоном світу Формули-1 з часів Альберто Аскарі в 1953 році.

Наша країна чекала цього моменту 73 роки, і сьогодні ціла нація святкуватиме тріумф свого співвітчизника, який досяг найвищої вершини нашого спорту. Велич вимірюється не лише рекордами, а й поколіннями, які вона надихає. Кімі захопив уяву мільйонів уболівальників по всьому світу і показав молодим людям всюди, що немає меж того, чого можна досягти завдяки самовіддачі, вірі та завзятій праці», – заявив Доменікалі.

Італійці з титулами Формули-1

Антонеллі став третім представником Італії зі званням чемпіона серії. Першим чемпіоном Формули-1 в історії у 1950 році став італійський пілот Джузеппе Фаріна за кермом «Альфа Ромео». Згодом два титули завоював гонщик «Феррарі» Альберто Аскарі (1952, 1953 роки).

Востаннє італієць всерйоз претендував на титул у сезоні-1985. Тоді Мікеле Альборето в складі «Феррарі» завершив рік другим у загальному заліку. Протягом більшої частини сезону він змагався з французьким пілотом Аленом Простом, але в останніх чотирьох гран-прі жодного разу не фінішував.

Нагадаємо, пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував у сезоні-2026 після третього місця на Гран-прі Мексики

Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Антонеллі набрав 380 очок цьогоріч. До свого активу він записав девять перемог і впродовж нинішнього сезону 15 разів зійшов на подіум.

Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1. Дебютний сезон-2025 він завершив сьомим. Представник «Мерседеса» став чемпіоном уперше з 2020 року.

Переможцем Гран-прі Мексики став пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Другим став гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон. На подіум піднялися винятково чемпіони світу.

Наймолодші чемпіони Формули-1 в історії

Антонеллі в 20 років 68 днів став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Досі рекорд утримував Себастьян Феттель. Німець завоював перший титул у 23 роки 134 дні.

Наймолодші чемпіони Формули-1 всіх часів:

  • Андреа Кімі Антонеллі – 20 років 68 днів
  • Себастьян Феттель – 23 роки 134 дні
  • Льюїс Гемілтон – 23 роки 300 днів
  • Фернандо Алонсо – 24 роки 59 днів
  • Макс Ферстаппен – 24 роки 73 дні
Теги: Формула-1 Автоспорт спорт

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