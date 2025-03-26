Чемпіонат світу з бігейру: Коцар готує історичний стрибок «подвійної складності»

Катерина Коцар має амбітні плани на світову першість

У швейцарському Енгандіні триває чемпіонат світу з лижного фристайлу та сноубордингу. В середу, 26 березня, на місцевих схилах стартують змагання з бігейру – видовищної лижної дисципліни, в якій Україну серед жінок представлятиме Катерина Коцар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Коцар дебютувала на чемпіонатах світу з бігейру в 2023 році: тоді на схилі грузинського Бакуріані замкнула топ-5 у заліку з 15 фристайлісток. Цього разу Катерина має ще амбітніші плани на світову першість, підготувавши стрибок «подвійної складності».

«Мене дуже підбадьорює виконувати нові, складніші стрибки, зокрема Switch Double Rodeo. На снігу я його, в принципі, стрибала вдруге, тож це для мене було непогане тренування перед чемпіонатом світу», – розповіла Коцар після етапу Кубка світу у французькому Тіні, який завершила з другим топрезультатом сезону (8-ме місце).

Зі стрибком Double Switch Rodeo Коцар у січні переписала історію українського фристайлу: до етапу Кубка світу в австрійському Крайшбергу ніхто із атлеток національної збірної його не виконував. Тоді Катерина посіла 10-те місце у відборі – на відстані 6.5 бала від прохідних топ-8.

«Сподіваюся [на ЧС-2025] його теж продемонструвати, але вже у кращому виконанні, із класним «гребом», за що мають поставити гарну оцінку», – заявила Коцар.

Нова програма вирізняється підвищеним рівнем складності, додає спосртменка: якщо раніше українка віддавала перевагу стрибкам із одним обертом у повітрі, цього разу планує зробити два.

«По-перше, я їду спиною до трампліна – це [одна] певна складність. Друга – в тому, що замість одного умовного сальто я роблю два. Моїм стабільним трюком був Switch Rodeo 7: я теж їхала спиною вперед, але робила одне сальто і приземлялася», – розповіла Коцар

Від початку чемпіонату українка вже виступила в Енгандіні у змаганнях зі слоупстайлу – посіла 22-ге місце, завершивши змагання за підсумками кваліфікації. Утім, саме в бігейрі Катерина демонструвала найкращі результати впродовж сезону Кубка світу з фристайлу: чотири рази фінішувала в топ-10 та виграла «золото» Європейського кубка в лютому.

«Ми маємо непогану кількість тренувань перед стартом. Це просто час і можливість пострибати на гарних трамплінах. Сподіваюся, що [вийде покращити стрибок]. Ми з тренерами проаналізували, що потрібно виправити, аби отримати гарні оцінки. Треба трохи більше практики, і я сподіваюся, що впродовж наступних двох тижнів на чемпіонаті світу в мене [вона] буде. Все це дуже реально», – розповіла Коцар.

Кваліфікація жіночого бігейру в середу, 26 березня, стартує о 12:30 за київським часом. Фінальний турнір запланований на неділю, 29 березня.