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Польська бобслеїстка Вайжевські на чемпіонаті світу втратила частину пальця

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Польська бобслеїстка Вайжевські на чемпіонаті світу втратила частину пальця
Вайжевські: Одне неправильне рішення – і я назавжди втратила частину безіменного пальця
фото: Instagram Вайжевські

Вайжевські зазначила, що сезон для неї завершився так, як вона ніколи не могла очікувати

Польська бобслеїстка Лінда Вайжевські повідомила в Instagram про травму, яку отримала на чемпіонаті світу.

«Чемпіонат світу для мене щойно закінчився. Після першого дня, перших трьох заїздів на цій трасі я була рада, що взагалі дісталась фінішу. На жаль, це був і перший, і останній день для мене тут, у Лейк-Плесіді. Одна мить неуважності, одне неправильне рішення – і я назавжди втратила частину безіменного пальця на лівій руці», – написала Вайжевські.

Вона також зазначила, що сезон для неї завершився так, як вона ніколи не могла очікувати.

«Тепер місячна пауза, щоб розібратися з усім у своїй голові. Сподіваюся, скоро повернуся до тренувань, щоб підготуватися до наступного, олімпійського сезону», – написала Вайжевські.

Нагадаємо, російський олімпійський чемпіон Микита Нагорний та шахіст, ексгромадянин України Сергій Карякін потрапили до списку санкцій ЄС

«Сергій Карякін є сенатором Ради Федерації Росії, який представляє незаконно анексований Крим з 12 вересня 2024 року. Раніше він був гросмейстером з шахів і був відсторонений через його заяви на підтримку загарбницької війни Росії проти України. Він продовжував підтримувати війну, зокрема, опублікувавши відкритого листа президенту Володимиру Путіну, подорожуючи на окуповані Росією українські території та збираючи військові вантажі на підтримку російських збройних сил. За ці дії він нагороджений медаллю Російської Федерації «За заслуги перед Вітчизною». Він підтримує та реалізує дії чи політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться у заяві ЄС.

Також зазначається, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.

Джерело
Теги: спорт чемпіонат світу бобслей

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