Вдруге в історії Україна виступатиме у міксті на чемпіонаті світу зі стрибків з трампліна

Змагання між змішаними командами відбудуться на великому трампліні у середу, 5 березня

Збірна України вдруге в історії виступить на рівні чемпіонату світу зі стрибків з трампліна у командному міксті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Змагання між змішаними командами відбудуться на великому трампліні у середу, 5 березня. Загалом участь у змаганнях змішаних команд на цьогорічній світовій першості зі стрибків з трампліна візьмуть 15 збірних. Серед них і команда України, що буде представлена чотирма спортсменами.

Стартлист збірної України на змагання у змішаній команді

Тетяна Пилипчук – Віталій Калініченко – Жанна Глухова – Євген Марусяк

Україна вдруге в історії змагатиметься на світовій першості зі стрибків з трампліна у командному міксті. Вперше це сталось на ЧС-2023, тоді «синьо-жовті» виступали таким же складом та посіли останнє місце.

З 15-ти команд, що візьмуть участь у першому раунді командного міксту, до фіналу вийдуть вісім найкращих збірних, які боротимуться за подіум. Україна отримала третій стартовий номер та розпочне виступи після Чехії та Казахстану, останніми стартуватимуть представники Австрії.

Стрибки з трампліна (27 лютого – 8 березня)