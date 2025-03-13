Головне – не втратити себе. Знаменита спортсменка поділилася історією успіху

Залишатися собою попри все – це запорука успіху і у спорті, і у повсякденному житті, вважає наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо, 25-річна українка Дарʼя Білодід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю спортсменки YouTube-проєкту «Терапія красою».

спорт на красу? Мотивація, дисципліна, жіночність. Дарʼя Білодід / Терапія Красою" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen="" class="iframe-video-placeholder">

«Для мене є спорт, а є звичайне життя, де я ніжна дівчинка, яка приймає компліменти та подарунки просто так, – поділилася Дар’я Білодід. – Коли немає тебе справжньої і ти хочеш комусь подобатись – це історія не про щастя».

Спортсменка зізналася, що не забороняє собі плакати і переживати емоції, – інакше можна швидко відчути вигоряння.

За словами Дар’ї Білодід, професійний спорт – це серйозне випробування, адже йдеться про жорстку дисципліну. Проте важливим є й вміння тримати внутрішню рівновагу. Поразки завжди засмучують, зазначає спортсменка, але водночас вони дають можливість навчитися нового: «Переживаючи ці моменти [невдачі], я доводила собі, що не слабка, тому для мене поразки це те, що в першу чергу вчить».

Білодід зауважила, що її власний шлях складався не дуже легко – вже у 16 років, коли майбутня чемпіонка виступала у категорії 48 кг, їй доводилося суворо обмежувати себе в їжі. Це мало наслідки – потім спортсменка долала розлади харчової поведінки. «На жаль, я тоді навіть не розуміла, як правильно харчуватися», – згадує вона.

Дар’я Білодід дала рецепт, як привчити себе до корисної звички. За її словами, треба йти до цього поступово – наприклад, спочатку налагодити графік сну, потім харчування, а головне – робити це з турботою про себе.

«Главком» повідомляв, що у квітні 2024 року українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула перемогу на чемпіонаті Європи у хорватському Загребі. Та золота медаль стала для неї першою після зміни вагової категорії – Білодід виступала у категорії до 57 кг.

Раніше стало відомо, що за підсумками 2021 року Федерація дзюдо України визнала Дар’ю Білодід найкращою спортсменкою.