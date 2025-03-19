Чемпіон Європи з боротьби Якушенко розповів, як в 11 років переніс інсульт

Дитиною Єгор переніс інсульт, а через сім років перетворився в борця високого світового рівня

Якушенко: Отримав крововилив у мозок, кажуть, що дивом вижив, заново вчився ходити

Борець греко-римського стилю Єгор Якушенко, який нещодавно здобув яскраву перемогу на чемпіонаті Європи (U23), в 11-річному віці був на грані між життям і смертю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Дитиною Єгор переніс інсульт, після якого не просто став на ноги, а через сім років перетворився в борця високого світового рівня.

«Вже потім дізнався від лікарів, що в мене була артеріовенозна мальформація, вроджена патологія, з якою одні живуть усе життя, а комусь, як мені, не щастить. Отримав крововилив у мозок, кажуть, що дивом вижив, заново вчився ходити. Медики висловлювали побоювання, що можу залишитися «овочем». Коли перший раз після інсульту спробував самостійно встати з ліжка, впав. Але поступово, з кожним днем поправлявся. З допомогою тата ходив по сходах – вгору-вниз. За три місяці вже трохи розходився, а через півроку почувався цілком нормально», – розповів Якушенко.

До хвороби він три роки займався боротьбою.

«Коли видужав, знову захотів повернутися. Хоча було надзвичайно важко. Форму ж за час, поки хворів, розгубив повністю. Але терпів і досяг свого. Думаю, такі випробовування – від Всевишнього. Раз я зміг усе це перенести, то значить це не просто так. Значить я повинен піти до кінця і стати олімпійським чемпіоном. Те, що я вижив, це подарунок від Бога. Певний час я тренувався з пульсометром, закріпленим на безпечній частині тіла. Приходив на тренування, програвав там усім підряд. Але не зупинявся», – зазначив борець.

Нагадаємо, український борець Михайло Вишнивецький став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби (U23).

22-річний Вишнивецький у ваговій категорії до 130 кілограм у фіналі Чемпіонату Європи (вік спортсменів не перевищує 23 років) розгромив росіянина Магомеда Алічуєва.

Після перемоги Михайло здійснив коло пошани з українським прапором, а потім вразив всіх глядачів ефектним танком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Греко-римська боротьба України 🇺🇦 (@greco_roman_wrestling_ua)

Варто зазначити, що золото, здобуте в Албанії, стало вже третім для Вишнивецького на Чемпіонатах Європи (U23).

Як повідомлялося, жіноча збірна України з боротьби посіла друге місце у командному заліку на чемпіонаті Європи (U23) в албанській Тирані.

Українки на турнірі здобули п'ять медалей.

Чемпіонкою Європи стала Ірина Бондар (вагова категорія до 62 кг).

Срібло у скарбничку збірної України принесли Аліна Філіпович (вагова категорія до 57 кг) та Манола Скобельська (вагова категорія до 68 кг).

Також наші дівчата здобули дві бронзи – Марія Орлевич (вагова категорія до 76 кг) та Олександра Рибак (вагова категорія до 65 кг).

Переможцем командного заліку стала збірна Туреччини.

До слова, чоловіча збірна України з вільної боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи (U23).

У Тирані (Албанія), де проходив чемпіонат Європи (U23), наші борці-вільники здобули п'ять нагород.

Срібним призером став Володимир Кочанов (вагова категорія до 125 кг). Бронзу здобули Денис Сагалюк (вагова категорія до 92 кг); Микита Абрамов (вагова категорія до 61 кг); Давид Мчедлідзе (вагова категорія до 97 кг) та Нарек Погосян (вагова категорія до 70 кг).

Переможцем командного заліку стала збірна Азербайджану.