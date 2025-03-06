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Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на чемпіонат світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на чемпіонат світу
У Лейк-Плесіді Гераскевич виступатиме не вперше

Перші проїзди на чемпіонаті світу зі скелетону відбудуться у четвер, 6 березня, о 16:00 за київським часом

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич розповів про свою підготовку до головного старту сезону – чемпіонату світу. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Головний старт сезону у скелетоні – чемпіонат світу-2025 – стартує у четвер, 6 березня. Місцем проведення стане американський Лейк-Плесід, який мав стати господарем змагань ще у 2021 році, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли у німецький Альтенберг.

На чемпіонаті світу з бобслею і скелетону Україна має обмежене представництво – два спортсмени змагатимуться у чоловічому турнірі зі скелетону. Одним з них є лідер команди Владислав Гераскевич, для якого світова першість у Лейк-Плесід стане вже сьомою у кар'єрі.

«Я дуже щасливий за цей сезон у плані результатів. Хоч і не було подіуму на Кубку світу, ми були дуже близькі, дуже конкурентні. Сьоме місце [у загальному заліку] демонструє, що ми на дуже високому рівні. Якщо задуматися про ті вкладення і традиції, які мають інші країни, з якими ми боремося, яких обійшли у цьому загальному заліку, це справді демонструє той рівень розвитку, який ми маємо, і показує, що ми на правильному шляху», – розповів Гераскевич.

Особливим чемпіонат світу у Лейк-Плесіді стане ще й через те, що Україна вперше на ньому буде представлена двома скелетоністами – крім Владислава Гераскевича участь у проїздах візьме 17-річний Ярослав Лавренюк, який провів повноцінний сезон на рівні Кубка світу.

«Я дуже задоволений цим сезоном. Задоволений, що Ярослав закрив – за виключенням одного етапу – весь сезон Кубка світу. Дуже задоволений прогресом наших молодих скелетоністів, і вже є деякі сподівання, що коли я закінчу свою кар'єру, буде ким замінити, і вони будуть виступати не гірше за мене. Але так, загалом я радий тим, де ми зараз перебуваємо. Це надає впевненості», – зазначив скелетоніст.

У Лейк-Плесіді Гераскевич виступатиме не вперше – у попередньому сезоні Кубка світу на цьому треку також зупинився за крок від медалі, посівши четверте місце. А за кілька тижнів до чемпіонату світу український скелетоніст змагався на місцевому треку на етапі Кубка Північної Америки, де двічі фінішував у топ-5.

«Цей трек є особливим з багатьох причин. Насамперед це трек, де я дебютував на Кубку світу, свій перший етап провів саме тут. Хоча ті змагання не були для мене суперуспішними, але вони були історичними – Україна вперше взяла участь в Кубку світу. Також минулий рік був дуже успішним», – розповів Гераскевич.

На останньому тренуванні він показав високий результат на розгоні: у першій спробі вибіг з п'яти секунд. Втім, сам скелетоніст стверджує: може показати ще кращий результат під час змагань, хоча на заваді можуть стати погодні умови.

«Мій рекорд стартовий тут – 4.94-4.97 секунд, був встановлений ще кілька років тому. Але так, тренування пройшли досить непогано. Мені дуже подобається той рівень пілотування, що ми зараз показуємо з Ярославом. Сподіваюся, все складеться для нас вдало на змаганнях», – наголосив українець.

Головним завданням для Гераскевича на чемпіонаті світу є демонстрація якомога вищого результату. На попередній світовій першості скелетоніст показав особистий рекорд: вперше фінішував у топ-10.

«Немає завдання-мінімум. У нас завдання – зробити від себе все можливо, аби досягати якомога вищого результату. Орієнтуватися, як усе буде в суперників чи як буде з погодою, – одна справа. Задача – отримати задоволення від заїздів, від того, що ти робиш на треку, і продемонструвати свій максимум. Якщо у нас все вийде, я буду дуже щасливий. Який це буде максимум, дізнаємося згодом», – розповів Гераскевич

Перші проїзди на чемпіонаті світу зі скелетону відбудуться у четвер, 6 березня, о 16:00 за київським часом.

Теги: Владислав Гераскевич скелетон чемпіонат світу

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