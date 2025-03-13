Toyota вимагає прибрати свій логотип з форми збірної Норвегії через скандал на чемпіонаті світу

Маріус Ліндвік був дискваліфікований за маніпуляції з костюмом на чемпіонаті світу

Раніше у збірній Норвегії зізналися, що в костюми стрибунів з трампліна Ліндвіка та Форфанга був вшитий заборонений матеріал

Toyota вимагає прибрати свій логотип з форми норвезьких стрибунів із трампліну. Про це інформує «Главком» з посиланням на NRK.

Як повідомив представник автомобільної корпорації у Норвегії, рішення ухвалено через скандал на чемпіонаті світу в Тронхеймі.

Раніше у збірній Норвегії зізналися, що в костюми спортсменів Маріуса Ліндвіка та Йоханна Андре Форфанга був вшитий заборонений матеріал – задля покращення польотних якостей. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розпочала розслідування, а обидва стрибуни були дискваліфіковані.

Toyota на даний момент залишається спонсором команди, але на час розслідування вимагала прибрати свій логотип з екіпірування. Те саме раніше зробила компанія Nammo.

Маріус Ліндвік та Йоханн Андре Форфанг були дискваліфіковані за маніпуляції з костюмами. Вони посідали друге та п'яте місце відповідно у минулих змаганнях на великому трампліні.

Після цього Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розпочала розслідування. Менеджер збірної Норвегії Ян-Ерік Ольбу заявив, що команда визнає порушення.

«Ми спробували обдурити систему. Це неприйнятно. І є багато питань, які нам доведеться з'ясувати найближчими днями. Ми вітаємо розслідування FIS. Ми займалися шахрайством і цим розчарували всіх любителів стрибків з трампліну, у тому числі самих себе. Тому від імені команди зі стрибків з трампліну я хотів би вибачитись перед іншими країнами, перед глядачами, усіма, хто прийшов на стадіон, перед FIS та організаторами чемпіонату світу. І не в останню чергу перед уболівальниками, спонсорами», – заявив Ольбу

«Команда персоналу пояснила, що у п'ятницю вони вирішили вшити укріплену нитку у комбінезони Форфанга та Ліндвіка. Це було зроблено задля покращення польотних якостей костюмів. І це було зроблено з повним розумінням того, що це виходить за межі правил і не мало бути виявлено FIS», – наголосив Ольбу.

Також він зазначив, що раніше не знав про маніпуляції із костюмами.

«Для мене це такий самий шок, як і для вас», – додав менеджер збірної Норвегії зі стрибків із трампліну.

Нагадаємо, участь російської бігунка Дарьї Ядерної в Токійському марафоні спровокував гучний скандал – її було викрито у шахрайстві.

Час росіянки на Токійському марафоні – 2 години 46 хвилин 42 секунди – став найкращим серед всіх росіянок. Однак він був анульований, а саму її виключено з протоколу змагань через порушення правил.

З'ясувалося, що Ядерная, яка посіла 47-е місце у загальному заліку, спеціально скоротила дистанцію. Організатори з'ясували: росіянка пропустила кілька контрольних точок, а згодом зрізала маршрут.