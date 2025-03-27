Фігуристка Валієва взяла участь в з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей

У минулому році Валієву було дискваліфіковано за вживання допінгу

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху «Движение первых» взяв участь російський диктатор Путін

Титулована російська фігуристка Каміла Валієва взяла участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых». Про це повідомляє «Главком».

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 27, 2025

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, у минулому році спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу.

Валієву визнано винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на чотири роки.

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.

CAS затвердив дискваліфікацію Валієвої на чотири роки, але відлік триватиме з грудня 2021 року, коли зафіксували перше порушення. Повідомляється, що Валієву позбавили всіх нагород, отриманих з грудня 2021 року.