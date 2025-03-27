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Фігуристка Валієва взяла участь в з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Фігуристка Валієва взяла участь в з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей
У минулому році Валієву було дискваліфіковано за вживання допінгу

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху «Движение первых» взяв участь російський диктатор Путін

Титулована російська фігуристка Каміла Валієва взяла участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых». Про це повідомляє «Главком».

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, у минулому році спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу.

Валієву визнано винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на чотири роки. 

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце. 

CAS затвердив дискваліфікацію Валієвої на чотири роки, але відлік триватиме з грудня 2021 року, коли зафіксували перше порушення. Повідомляється, що Валієву позбавили всіх нагород, отриманих з грудня 2021 року.

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Теги: фігурне катання росія пропаганда діти путін

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