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    Чемпіонка Європи з шахів стала спікером литовського парламенту

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    Вікторія Чміліте-Нільсен отримала 106 голосів зі 129-ти - Чемпіонка Європи з шахів стала спікером литовського парламенту
    Вікторія Чміліте-Нільсен отримала 106 голосів зі 129-ти
    Світлина - Lietuvos Respublikos Seimas

    Вікторія Чміліте-Нільсен вперше стала членкинею Сейму в 2015 році

    Відома шахістка Вікторія Чміліте-Нільсен стала спікером парламенту Литви.

    Під час голосування 37-річну голову руху лібералів Литовської республіки підтримали 106 депутатів, лише 18 були проти і 5 утрималися.

    Вікторія Чміліте народилася 6 серпня 1983 року в Шауляї. Вона – єдина жінка-гросмейстер в історії Литви. Вікторія – чемпіонка Європи 2011 року і триразова срібна призерка чемпіонатів Європи серед жінок (2003, 2008, 2010), дворазова чемпіонка Литви серед чоловіків (2000 і 2005).

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    На початку другого десятиліття 2000 років Вікторія Чміліте була однією з найкращих шахісток світу

    Політичну кар’єру Вікторія розпочала вісім років тому. Перед парламентськими виборами-2012 безпартійна Вікторія Чміліте була включена до виборчого списку Руху лібералів Литовської республіки (ДЛЛР). За результатами рейтингової оцінки в багатомандатному окрузі спортсменка опинилася на 12-му місці в партійному списку і не потрапила до числа обраних кандидатів.

    Місце у парламенті Вікторія отримала в квітні 2015 року, після того, як Реміґіюс Шімашюс був обраний мером Вільнюса і склав із себе повноваження члена Сейму. Його місце в парламенті зайняла Чміліте. У Сеймі Чміліте долучилася до комітету охорони навколишнього середовища, а кар’єру шахістки на тому завершила. На виборах-2016 Чміліте була обрана в Сейму завдяки четвертому місцю, зайнятому нею в багатомандатному окрузі за списком ДЛЛР.

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    Вікторія Чміліте-Нільсен - спікер литовського Сейму

    З 2001 по 2008 роки вікторія була одружена з іспанським шахістом Олексієм Шировим. Наприкінці 2013 року вийшла заміж вдруге – за данського шахіста і сьогіста Петера Гейне-Нільсена. З ним виховує трьох синів – Дмитрія, Александра та Маріуса.

     Читайте також: Підготовка до Олімпіади і боротьба за спорт у парламенті. Інтерв’ю з депутаткою Ольгою Саладухою
    Теги: шахи Литва спорт поза політикою Олексій Широв Вікторія Чміліте-Нільсен
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