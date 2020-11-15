Чемпіонка Європи з шахів стала спікером литовського парламенту

Вікторія Чміліте-Нільсен вперше стала членкинею Сейму в 2015 році

Відома шахістка Вікторія Чміліте-Нільсен стала спікером парламенту Литви.

Під час голосування 37-річну голову руху лібералів Литовської республіки підтримали 106 депутатів, лише 18 були проти і 5 утрималися.

Вікторія Чміліте народилася 6 серпня 1983 року в Шауляї. Вона – єдина жінка-гросмейстер в історії Литви. Вікторія – чемпіонка Європи 2011 року і триразова срібна призерка чемпіонатів Європи серед жінок (2003, 2008, 2010), дворазова чемпіонка Литви серед чоловіків (2000 і 2005).

На початку другого десятиліття 2000 років Вікторія Чміліте була однією з найкращих шахісток світу

Політичну кар’єру Вікторія розпочала вісім років тому. Перед парламентськими виборами-2012 безпартійна Вікторія Чміліте була включена до виборчого списку Руху лібералів Литовської республіки (ДЛЛР). За результатами рейтингової оцінки в багатомандатному окрузі спортсменка опинилася на 12-му місці в партійному списку і не потрапила до числа обраних кандидатів.

Місце у парламенті Вікторія отримала в квітні 2015 року, після того, як Реміґіюс Шімашюс був обраний мером Вільнюса і склав із себе повноваження члена Сейму. Його місце в парламенті зайняла Чміліте. У Сеймі Чміліте долучилася до комітету охорони навколишнього середовища, а кар’єру шахістки на тому завершила. На виборах-2016 Чміліте була обрана в Сейму завдяки четвертому місцю, зайнятому нею в багатомандатному окрузі за списком ДЛЛР.

Вікторія Чміліте-Нільсен - спікер литовського Сейму

З 2001 по 2008 роки вікторія була одружена з іспанським шахістом Олексієм Шировим. Наприкінці 2013 року вийшла заміж вдруге – за данського шахіста і сьогіста Петера Гейне-Нільсена. З ним виховує трьох синів – Дмитрія, Александра та Маріуса.