У Києві у Дарницькому районі через три місяці відкриють фітнес-парк



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У парку будуть прогулянкові та велосипедні доріжки, парапетні лави, зона для гри в шахи й доміно, спортмайданчик для волейболу та баскетболу

Парк будуватимуть біля озера Лебедине між проспектом Бажана та вулицею Кошиця

У Києві у Дарницькому районі у травні цього року планують відкрити першу чергу фітнес-парку з низкою спортивних та дитячих майданчиків. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пише пресслужба КМДА.

Зазначається, що парк розташований біля озера Лебедине між проспектом Бажана та вулицею Кошиця.

«У Дарницькому районі, зокрема, на території Позняків і Осокорків, дуже щільна забудова, проспект Бажана та Харківське шосе – з інтенсивним автомобільним трафіком. Тому створення тут зелених зон – це наш особливий пріоритет. Тож цього року ми плануємо завершити капремонт парку «Партизанська слава», висадити дерева поблизу водоймища Вирлиця, а на місці звалища біля озера Лебедине – звести унікальний фітнес-парк. Його будівництво складатиметься із кількох черг. У травні ми відкриємо першу чергу площею 3,7 га. Тут будуть прогулянкові та велосипедні доріжки, парапетні лави, зона для гри в шахи й доміно, спортмайданчик для волейболу та баскетболу. Парк оснастять поливо-зрошувальною системою. У перспективі ми плануємо також тут збудувати фонтан із візуальними ефектами», – сказав Петро Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, міська влада прагне, щоб у кожному районі Києва містяни мали достатньо зручного простору для відпочинку. Особливо, якщо поруч є озеро чи інші водойми.

«Загалом плануємо цього року відкрити 12 масштабних об’єктів, із них до Дня Києва – п’ять. Це парк «Партизанська слава» (Дарницький район), друга черга парку «Сирецький» (Шевченківський район), другу чергу парку на Троєщині (Деснянський район), парк «Совки» (Святошинський район), а також парк «Лебединий».