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Визналися фіналісти чемпіонату світу зі снукеру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визналися фіналісти чемпіонату світу зі снукеру
Марк Вільямс у півфіналі здолав головного фаворита турніру – Джадда Трампа

Фінальний поєдинок між Марком Вільямсом та Чжао Сіньтуном розпочнеться вже сьогодні, 4 травня

На чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/2 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Боротьбу за трофей сенсаційно завершили головні фаворити змагань – англійці Джадд Трамп та Ронні О'Салліван.

1/2 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

  • Чжао Сіньтун – Ронні О’Салліван 17:7
  • Марк Вільямс – Джадд Трамп 17:14

Фінальний поєдинок між Марком Вільямсом та Чжао Сіньтуном розпочнеться вже сьогодні, 4 травня.

Нагадаємо, легендарний О'Салліван стверджував, що міг пропустити чемпіонат світу зі снукеру.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру. 

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.

Теги: снукер чемпіонат світу

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