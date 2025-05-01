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«Не зупиняємося». Тренер збірної України з хокею прокоментував перемогу над Румунією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Не зупиняємося». Тренер збірної України з хокею прокоментував перемогу над Румунією
Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу 2025 року у дивізіоні IA.

Христич: Наша команда зіграла майже увесь матч дуже зібрано

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував розгромну перемогу збірної України над Румунією на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Христич зазначив, що попри перемогу і гарантію місця в дивізіоні IА, треба налаштовуватись на два наступні поєдинки. 

Про оцінку гри команди в матчі з Румунією

«Гра була нескладна? Це здалося так збоку. Але ми навряд чи здивовані. Готувалися, прагнули до цієї мети і зробили все, щоб вона справдилася. Наша команда зіграла майже увесь матч дуже зібрано. І якщо в інших матчах були 5-7-10 хвилин якогось провалу, то тут такого не було. Так, були якісь зміни, коли [румуни] запирали нас у нашій зоні, але ми все одно зіграли на одному, високому рівні».

Про гарантію збереження місця в дивізіоні IА

«Є відчуття, що ми вже щось зробили, але все одно, попереду два матчі проти команд у цьому складному дивізіоні, де ніхто не знає, на кого ставити. Тож ми ні на чому не зупиняємося, йдемо вперед і готуємося до наступних матчів».

Про оцінку збірної Польщі, наступного суперника України

«Ми бачили, як грали поляки два попередні матчі. Це організована, сильна команда. Ми жодних послаблень не маємо собі дозволити, маємо готуватися до команди, що до цього дня була лідером. Так, вони може і спіткнулися, але вийдуть на матч, щоб перемогти, як і ми».

Про шанси України на вихід в елітний дивізіон

«Чи можна говорити, що Україна боротиметься за вихід в еліту? Я ще не оцінював таблицю. Це дуже цікава, незрозуміла група, в якій кожен матч може перевернути все з ніг на голову».

Матчі збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні IA:

  • Четвер, 1 травня, 16:00. Польща – Україна
  • Субота, 3 травня, 12:30. Японія – Україна

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу 2025 року у дивізіоні IA. Наша збірна у поєдинку третього туру розгромила збірну Румунії.

Теги: хокей Дмитро Христич чемпіонат світу

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