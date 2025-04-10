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Що чекає на збірну України з футболу: календар матчів у 2025 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Що чекає на збірну України з футболу: календар матчів у 2025 році
У червні команда Сергія Реброва вперше в історії зіграє в Канаді, де візьме участь у турнірі Canadian Shield
фото: УАФ

Збірній України у 2025 році залишилося провести ще вісім матчів

Після березневих поєдинків плей-оф Ліги націй проти Бельгії збірній України 2025 року залишилося провести ще вісім матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Уже підтверджено, що в червні команда Сергія Реброва вперше в історії зіграє в Канаді, де візьме участь у турнірі Canadian Shield. 

Як заявив наставник синьо-жовтих, товариські зустрічі з канадцями та новозеландцями тренерський штаб розглядатиме як етап підготовки до відбору чемпіонату світу 2026 року.

Ці матчі відбудуться вже восени, коли збірна України боротиметься за путівку на мундіаль із Францією, Азербайджаном та Ісландією.

Що чекає на збірну України з футболу: календар матчів у 2025 році фото 1

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України

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