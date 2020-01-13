Через фінал Кубка України лідер другої ліги три місяці не зможе грати на власному полі



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Тернопільську «Ниву» не пускають на рідний стадіон ФК «Нива»

Тернопільська «Нива» стала жертвою недолугих амбіцій керівників міста та УАФ

У перші дні нового року футбольний клуб «Нива» (Тернопіль), який за підсумками оінньої частини змагань очолює групу А другої ліги, отримав цікаву звістку від комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон».





Лист щастя

Адміністрація стадіону повідомила про неможливість проведення «Нивою» домашніх матчів на полі міського стадіону до 13 травня 2020-го року включно. Це пов'язано з вимогами Української асоціації футболу щодо проведення на полі стадіону фінального матчу Кубка України з футболу сезону-2019/2020.

Таким чином чотири з п'яти домашніх матчів третього кола другої ліги «Нива» змушена провести за межами Тернополя, що, звичайно, створить неабиякі незручності для вболівальників та щонайменше позбавить команду важливої підтримки у період боротьби за путівку до першої ліги.