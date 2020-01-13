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    Через фінал Кубка України лідер другої ліги три місяці не зможе грати на власному полі

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    Тернопільську&nbsp;&laquo;Ниву&raquo; не пускають на рідний стадіон - Через фінал Кубка України лідер другої ліги три місяці не зможе грати на власному полі
    Тернопільську «Ниву» не пускають на рідний стадіон
    ФК «Нива»

    Тернопільська «Нива» стала жертвою недолугих амбіцій керівників міста та УАФ

    У перші дні нового року футбольний клуб «Нива» (Тернопіль), який за підсумками оінньої частини змагань очолює групу А другої ліги, отримав цікаву звістку від комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон».

     


    nyva

    Лист щастя

    Адміністрація стадіону повідомила про неможливість проведення «Нивою» домашніх матчів на полі міського стадіону до 13 травня 2020-го року включно. Це пов'язано з вимогами Української асоціації футболу щодо проведення на полі стадіону фінального матчу Кубка України з футболу сезону-2019/2020.

    Таким чином чотири з п'яти домашніх матчів третього кола другої ліги «Нива» змушена провести за межами Тернополя, що, звичайно, створить неабиякі незручності для вболівальників та щонайменше позбавить команду важливої підтримки у період боротьби за путівку до першої ліги.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України Андрій Павелко ФК Нива (Тернопіль) Сергій Надал Друга ліга
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