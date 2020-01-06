Український інвестор придбав словацький клуб і призначив тренером легендарного гравця «Динамо»



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Анатолій Дем'яненко повертається до активної тренерської діяльності

Імені інвестора словацькі ЗМІ не вказують

За повідомленням видання Sport.sk, словацький футбольний клуб «Нітра» з січня має нових власників з січня. Клуб придбав український інвестор.

При цьому сповіщається, що новим головним тренером команди став Анатолій Дем’яненко, а спортивним директором – Андрій Колесник.

На початку зимових зборів клуб повідомив новини на спеціальній прес-конференції. 60-річний Дем'яненко – колишній гравець київського «Динамо і збірної СССР, він здобув срібло на чемпіонаті Європи 1988 року. Дем’яненко грав на трьох чемпіонатах світу, є п'ятиразовим чемпіоном СССР, а з київським «Динамо» виграв Кубок володарів кубків 1986 року.

Як тренер Дем’яненко в 2005-2007 роках очолював «Динамо», в 2008-му – азербайджанський «Нефтчі», в 2010-2012-му – узбекистанський «Насаф», у 2013-му – луцьку «Волинь». Останнім часом Анатолій Васильович їздив Україною як наставник збірної ветеранів Собуцького (відомого бізнесмена з Волочиська, який фінансує ветеранський футбол і клуб «Агробізнес»).

«У нас складне завдання врятувати «Нітру» від вибування з елітного дивізіону чемпіонату Словаччини. Ми також хочемо досягти успіху в Кубку Словаччини. В останні роки тут змінилося чимало гравців. Ми будемо покладатися на футболістів, які зараз є під рукою. Футболістам важливо довіряти тренеру, а тренеру – гравцям. Побачимо, як потрібно зміцнювати команду», - сказав Дем’яненко.

«Нітра» проходить підготовку в домашніх умовах. Клуб планує зіграти шість контрольних матчів. Він зіграє в зимовій лізі Тіпспорт зі «Скалицею» з Брно та «Дунайською Стредою». Також заплановані поєдинки в Австрії проти «Ріда», гра з «Дуклою» з Баньскої Бистриці та перед самим поновленням сезону – матч із «Попрадом». Нітра займає передостаннє 11-е місце в таблиці після осені, а Серена втрачає три очки до десятого місця.