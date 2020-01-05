Чхати на рекомендації. Попри допінгові скандали Росії довірять чемпіонат світу-2023 з хокею



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Рене Фазель полюбляє робити реверанси Путіну і Росії Фото з відкритих джерел

Світові спортивні функціонери продовжують послуговуватися подвійними стандартами

Глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель повідомив, що молодіжний чемпіонат світу з хокею в 2023 році відбудеться в російських Новосибірську й Омську, незважаючи на санкції стосовно РФ з боку Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

«Ми отримали інформацію від WADA, що молодіжний чемпіонат світу відбудеться в Новосибірську й Омську, нічого не зміниться», - цитує Фазеля «Чемпіонат».

9 грудня виконавчий комітет WADA прийняв рішення заборонити російським спортсменам брати участь у великих міжнародних спортивних змаганнях протягом чотирьох років, а також позбавити Російську антидопінгову аґенцію статусу відповідності міжнародному кодексу. РУСАДА не погодилася з рішенням. Росія оскаржить дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Пакет санкцій включає зокрема заборону для Росії не лише на проведення, а й навіть табу на подачі заявок на проведення змагань рівнів чемпіонатів світу і Олімпійських ігор протягом найближчих чотирьох років. Але як видно, дослухатися до цієї рекомендації такі панове як Фазель не поспішають.

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