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    Чхати на рекомендації. Попри допінгові скандали Росії довірять чемпіонат світу-2023 з хокею

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    Рене Фазель полюбляє робити реверанси Путіну і Росії - Чхати на рекомендації. Попри допінгові скандали Росії довірять чемпіонат світу-2023 з хокею
    Рене Фазель полюбляє робити реверанси Путіну і Росії
    Фото з відкритих джерел

    Світові спортивні функціонери продовжують послуговуватися подвійними стандартами

    Глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель повідомив, що молодіжний чемпіонат світу з хокею в 2023 році відбудеться в російських Новосибірську й Омську, незважаючи на санкції стосовно РФ з боку Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

    «Ми отримали інформацію від WADA, що молодіжний чемпіонат світу відбудеться в Новосибірську й Омську, нічого не зміниться», - цитує Фазеля «Чемпіонат».

    9 грудня виконавчий комітет WADA прийняв рішення заборонити російським спортсменам брати участь у великих міжнародних спортивних змаганнях протягом чотирьох років, а також позбавити Російську антидопінгову аґенцію статусу відповідності міжнародному кодексу. РУСАДА не погодилася з рішенням. Росія оскаржить дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді (CAS).

    Пакет санкцій включає зокрема заборону для Росії не лише на проведення, а й навіть табу на подачі заявок на проведення змагань рівнів чемпіонатів світу і Олімпійських ігор протягом найближчих чотирьох років. Але як видно, дослухатися до цієї рекомендації такі панове як Фазель не поспішають.

     Читайте також: Російського хокеїста дискваліфікували на матч чемпіонату світу за неспортивну поведінку
    допінг чемпіонат світу WADA хокей РУСАДА Рене Фазель
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