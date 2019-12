Чемпіонат світу з хокею. Німеччина програє Канаді і готується вибивати Росію (відео)

Німці можуть піднести нашим прекрасним сусідам подарунок «под йолочку»

Збірна Канади гарантувала собі місце в плей-оф молодіжного чемпіонату світу з хокею, який триває в Чехії.

У третьому турі «Кленові листки» впевнено здолали німців і з шістьма очками в трьох матчах у заключному поєдинку з чехами боротимуться за одне з перших трьох місць у групі А. Німці мають три очки і шансів на 1/4 фіналу ще не втратили. Щоб вийти у плей-оф, «Бундес-тіму» треба в заключному турі, 30 грудня, перемогти росіян, які теж програли два матчі з трьох.

Шайби: 0:1 – Нолан Фут (Кевін Бал), 11:50. 0:2 – Лаєм Фуді (Тью Делландреа, Джаред Макайзек), 32:24. 0:3 – Кевін Еддісон (Нолан Фут, Ділан Козенс, - подв. більш.), 34:01. 1:3 – Яннік Валенті (Тім Штутцле, Джастін Шутц – подв. більш.), 58:53. 1:4 – Тью Делландреа (Лаєм Фуді, Джаред Макайзек, - менш., п.в.), 59:50

Воротарі: Гендрік Гане – Жоель Гофер

Кидки: 19 (7 + 8 + 4) – 26 (12 + 8 + 6)

Штраф: 8 (2 + 4 + 2) – 12 (2 + 2 + 8)

29 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 6 102 глядачі

У паралельному матчі в рамках групи А свою третю в трьох поєдинках перемогу здобули шведи. «Тре крунор» залишаються єдиною командою чемпіонату, яка виграла усі три поєдинки. Крім того, скандинави продовжили до 51-го матчу свою фантастичну переможну серію в групових турнірах молодіжних чемпіонатів світу з хокею, яка триває з 2006 року.

Казахстан першим завершив груповий турнір. Усі чотири поєдинки азійці програли й тепер 2 січня зіграють з найгіршою командою іншого квінтету за право залишитися в елітному дивізіоні.

Шайби: 0:1 – Самуель Фаґемо (Нільс Гоґландер, Расмус Сандін), 15:12. 0:2 – Самуель Фаґемо (Расмус Сандін, Нільс Лундквіст, - більш), 22:37. 0:3 – Лінус Еберґ (Лінус Нассен), 24:08. 0:4 – Нільс Гоґландер (Давід Ґустафссон, - більш.), 27:40. 0:5 – Йонатан Берґґрен (Александр Гольтц, Нікола Пасіч, - більш.), 30:57. 1:5 – Олег Бойко, 31:38. 1:6 – Лукас Реймонд (Карл Генрікссон, Нільс Лундквіст), 51:13. 2:6 – Максим Мусоров (Тамірлан Ґайтаміров), 53:57

Воротарі: Владислав Нурек – Єспер Еліассон

Кидки: 19 (5 + 8 + 6) – 35 (10 + 20 + 5)

Штраф: 8 (0 + 6 + 2) – 4 (2 + 0 + 2)

29 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 2 375 глядачів

It's not a lacrosse goal, but Nils Höglander puts another one in the net. pic.twitter.com/sB4riO3jZR