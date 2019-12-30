Російського хокеїста дискваліфікували на матч чемпіонату світу за неспортивну поведінку (відео інциденту)



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Нікіта Ртіщев ше допоможе збірній РФ у заключному матчі групового турніру ФХР

Росіяни наразі вирізняються не грою, а грубістю

Нападник молодіжної збірної Росії Нікіта Ртіщев дискваліфікований на один матч чемпіонату світу за епізод, який стався у зустрічі з командою США (1:3). Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.

Під час бійки після закінчення другого періоду форвард російської команди вдарив головою нападника американців Олівера Вальстрьома. Судді залишили епізод без уваги, але пізніше було розглянуто дисциплінарним комітетом Міжнародної федерації хокею.

I love how much Oliver Wahlstrom hates Russia pic.twitter.com/vjrE473EFL — Jordie (@BarstoolJordie) 29 грудня 2019 р.

За схоже порушення в матчі зі збірною Росії нападник команди Канади Джо Велено теж був дискваліфікований на один матч. Таким чином, Ртіщев пропустить заключний матч росіян на груповому етапі з командою Німеччини. У разі поразки росіяни посядуть почесне п’яте місце з п’яти команд у групі В і не вийдуть у плей-оф.

Росія їхала вигравати цей чемпіонат, але наразі програла два матчі з трьох. Крім того, саме в поєдинках з Росією важких травм зазнали лідери команд-суперниць. Вже на шостій секунді стартового матчу після зіткнення з Єґором Соколовим розрив зв’язок коліна отримав чех Якуб Лауко. В наступному поєдинку, зачепившись за щиток воротаря, невдало впав і вибув з турніру нападник канадців Алексіс Лафреньє.