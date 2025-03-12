Китай поговорить з Росією та Іраном про «ядерку»

Раніше офіційний Тегеран відмовився від переговорів зі США

Китай проведе перемовини щодо ядерної угоди з Росією та Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Три сторони обміняються думками про іранську ядерну проблему та інші питання, які мають спільний інтерес», – наводить видання заяву китайського МЗС.

Зустріч запланована на 14 березня, її очолить заступниця голови МЗС КНР Ма Чжаосюй. Росію та Іран представлятимуть відповідно заступники очільників МЗС двох країн Сергій Рябков і Казем Карібабаді.

Заява КНР була оприлюднена після закликів США до Ірану повернутись до перемовин про ядерну угоду.

Нагадаємо, 6 березня президент США Дональд Трамп надіслав листа офіційному Тегерану, висловивши сподівання, що Іран погодиться на розмову. Проте верховний лідер Ірану Алі Хаменеї категорично відкинув пропозицію Сполучених Штатів щодо відновлення переговорів про ядерну угоду.

Також «Главком» повідомляв, що президент Ірану Масуд Пезешкіан так само відкинув можливість переговорів з адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що Китай, Росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання «Пояс безпеки-2025»