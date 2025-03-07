Чи піде Україна на поступки Росії?

Союз Європи із США або перемога Кремля

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує чинити тиск на офіційний Київ, змушуючи його до переговорних поступок на непрозорих і незрозумілих умовах.

Вашингтон позиціонує себе як посередника, а не партнера України.

Паралельно тривають переговорні треки американців з росіянами. Експерти припускають, що причина постійних нових вимог до української сторони може бути наслідком прямих російських вимог.

За таких умов покладатися суто на двосторонній українсько-американський формат переговорів неможливо. Київський Безпековий Форум оцінює прогноз розвитку ситуації як несприятливий – на 5 із 10.

Для забезпечення справедливого і стійкого миру слід сформувати постійну міжнародну переговорну групу за участю ключових європейських партнерів.

Саме у цьому, зокрема, полягали ініціативи голови КБФ Арсенія Яценюка, озвучені в західних медіа незабаром після сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті.

Необхідно представити спільну переговорну позицію, яка виражатиме всі «червоні лінії», за які не відступлять ні Україна, ні її європейські союзники.

Принципово важливим завданням є збереження союзу між Європою і Америкою.

Саме цьому було присвячене термінове звернення від 4 березня чотирьох прем’єр-міністрів – Карла Більдта (Швеція, 1991-94 рр.), Тоні Ебботта (Австралія, 2013-15 рр.), Тааві Рийваса (Естонія, 2014-16 рр.) на адресу Президента США Трампа, ініційоване Арсенієм Яценюком (Україна, 2014-16 рр.).

Розробка спільної українсько-європейської позиції фактично вже розпочата. Озвучена також ідея здійснення колективного європейського візиту до США на найвищому рівні з метою нормалізації відносин.

Резонансне звернення президента Франції до французького народу від 5 березня та заяви інших європейських лідерів свідчать про рішучий намір посилити підтримку України, що є невід’ємним елементом європейської безпеки.