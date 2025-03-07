Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Чи піде Україна на поступки Росії?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розробка спільної українсько-європейської позиції фактично вже розпочата
фото: depositphotos.com

Союз Європи із США або перемога Кремля

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує чинити тиск на офіційний Київ, змушуючи його до переговорних поступок на непрозорих і незрозумілих умовах.
Вашингтон позиціонує себе як посередника, а не партнера України.

Паралельно тривають переговорні треки американців з росіянами. Експерти припускають, що причина постійних нових вимог до української сторони може бути наслідком прямих російських вимог.

За таких умов покладатися суто на двосторонній українсько-американський формат переговорів неможливо. Київський Безпековий Форум оцінює прогноз розвитку ситуації як несприятливий – на 5 із 10.

Для забезпечення справедливого і стійкого миру слід сформувати постійну міжнародну переговорну групу за участю ключових європейських партнерів.

Саме у цьому, зокрема, полягали ініціативи голови КБФ Арсенія Яценюка, озвучені в західних медіа незабаром після сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті.

Необхідно представити спільну переговорну позицію, яка виражатиме всі «червоні лінії», за які не відступлять ні Україна, ні її європейські союзники.

Принципово важливим завданням є збереження союзу між Європою і Америкою.

Саме цьому було присвячене термінове звернення від 4 березня чотирьох прем’єр-міністрів – Карла Більдта (Швеція, 1991-94 рр.), Тоні Ебботта (Австралія, 2013-15 рр.), Тааві Рийваса (Естонія, 2014-16 рр.) на адресу Президента США Трампа, ініційоване Арсенієм Яценюком (Україна, 2014-16 рр.).

Розробка спільної українсько-європейської позиції фактично вже розпочата. Озвучена також ідея здійснення колективного європейського візиту до США на найвищому рівні з метою нормалізації відносин.

Резонансне звернення президента Франції до французького народу від 5 березня та заяви інших європейських лідерів свідчать про рішучий намір посилити підтримку України, що є невід’ємним елементом європейської безпеки.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна росія США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський стверджує, що близько 40% потреб його країни в озброєннях задовольняються за рахунок внутрішнього виробництва
Хто зможе платити більше. The Economist підрахував, чи Європа подужає замінити Україні США
4 березня, 08:19
Сили ППО збили 103 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
1 березня, 08:45
Енергетики відновлюють уражений об'єкт
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по енергообʼєкту
26 лютого, 09:54
Чоловік залякав працівника готеля ножем
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати вибухівку та утримував у номері працівника готелю
25 лютого, 01:52
За даними опитування, президент США Дональд Трамп перевищує свої повноваження
Така ж цифра як у Зеленського. Наскільки впав рейтинг Трампа?
21 лютого, 04:46
Трамп у короні на фоні міста
«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа
19 лютого, 23:52
Буданов зауважив, що співпраця РФ та КНДР становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти
Росія та КНДР посилюють військову співпрацю: деталі від Буданова
18 лютого, 12:51
Лінн Трейсі відвідала російське МЗС
Посол США Трейсі відвідала російське МЗС: яка причина
11 лютого, 13:02
Історикиня Яна Примаченко: Путін і Трамп схожі. Обидва тягнуть світ назад у минуле
Ялта 2.0: Путін і Трамп ділитимуть світ по-новому? Розмова з істориком Інтерв’ю
9 лютого, 20:00

Київський безпековий форум

Чи піде Україна на поступки Росії?
Чи піде Україна на поступки Росії?
Вашингтон не спалює мостів, але висуває умови
Вашингтон не спалює мостів, але висуває умови
Новий курс Європи без США. Чи це реально?
Новий курс Європи без США. Чи це реально?
Існує один варіант для США стати переможцем
Існує один варіант для США стати переможцем
США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії: чого чекати Україні та ЄС?
США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії: чого чекати Україні та ЄС?
Що чекає на Україну у наступні шість місяців?
Що чекає на Україну у наступні шість місяців?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
20K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
16K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
14K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5650
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua