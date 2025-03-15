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США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн
Проект списку рекомендацій, розроблений дипломатичними службами та представниками служби безпеки
фото з відкритих джерел

Перелік включає Росію та Білорусь

За словами офіційних осіб, обізнаних з цим питанням, адміністрація Трампа розглядає можливість введення нової заборони на поїздки до Сполучених Штатів проти громадян аж 43 країн, яка буде ширшою, ніж обмеження, запроваджені під час першого терміну президента Трампа. Про це пише «Главком» з посиланням на The New York Times та Reuters.

Проект списку рекомендацій, розроблений дипломатичними службами та представниками служби безпеки, передбачає «червоний» список з 11 країн, громадянам яких буде категорично заборонено в’їзд до Сполучених Штатів. У проєкт пропозиції також включено «помаранчевий» список із 10 країн, з яких поїздки будуть обмежені, але не припинені. Меморандум також включає проєкт «жовтого» списку з 22 країн, яким буде надано 60 днів для усунення виявлених недоліків.

Так, до за словами офіційних осіб, до «червоного» переліку включили Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

До «помаранчевого» переліку внесли Білорусь, Еритрея, Гаїті, Лаос, М'янма, Пакистан, Росія, Сьєрра-Леоне, Південний Судан та Туркменістан.

«Жовтий» перелік дещо більше: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Буркіна Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Домініка, Екваторіальна Гвінея, Гамбія, Ліберія, Малаві, Малі, Мавританія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Вануату та Зімбабве.

Цей крок повертається до заборони президента Дональда Трампа мандрівникам із семи переважно мусульманських країн, політики, яка пройшла кілька ітерацій, перш ніж її підтримав Верховний суд у 2018 році. 20 січня Трамп видав указ, який вимагає посилити перевірку на безпеку будь-яких іноземців, які хочуть отримати доступ до США, для виявлення загроз національній безпеці.
Це розпорядження наказало кільком членам кабінету подати до 21 березня список країн, поїздки з яких повинні бути частково або повністю призупинені, оскільки їх «інформація про перевірку та перевірку є дуже неповноцінною».

У жовтні 2023 року він опублікував свій план у своїй промові, пообіцявши обмежити в’їзд людей у ​​сектор Газа, Лівію, Сомалі, Сирію, Ємен та «в будь-якому іншому місці, яке загрожує нашій безпеці».

Як відомо, Reuters раніше повідомляв, що адміністрація Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 000 українців, які опинилися в Штатах тікаючи від війни. Потенційно, це може призвести до їхньої депортації.

Нагадаємо, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолює Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.

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Теги: Білорусь росія правила обмеження США Дональд Трамп

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