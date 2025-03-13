У Москві горить ТЕЦ (відео)

Теплоелектроцентраль горить на третій Хорошевській вулиці в Москві

Причина пожежі наразі невідома

У столиці Російської Федерації загорілася теплоелектроцентраль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, площа пожежі на ТЕЦ у Москві становить близько 400 кв. м.

💥💥Новини з боліт. УМоскві на Хорошівській вулиці горить ТЕЦ, пишуть місцеві пабліки.



Причина пожежі поки невідома. pic.twitter.com/SQUw6R6FXI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

💥💥Тим часом пожежа на московській ТЕЦ-16 розгорілася більш як на 300 кв метрів



🙆‍♂️Пожежники поки лише дивляться: їх на територію режимного режимного об’єкта не пускають. https://t.co/quyFPtQlj3 pic.twitter.com/YNRdy5rGKy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

Попередньо, займання почалося під дахом будівлі. Однак рятувальники досі не можуть розпочати гасіння пожежі, оскільки їх не пускають на територію режимного об'єкта.

Нагадаємо, безпілотники атакували російські міста. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.

Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

💥На Саратовщині гучно. Повне відео



Дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. pic.twitter.com/gpRkjZLjOW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

До слова, Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила і знищила 77 українських безпілотників.