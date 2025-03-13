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У Москві горить ТЕЦ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Москві горить ТЕЦ (відео)
Теплоелектроцентраль горить на третій Хорошевській вулиці в Москві
скріншот з відео

Причина пожежі наразі невідома

У столиці Російської Федерації загорілася теплоелектроцентраль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, площа пожежі на ТЕЦ у Москві становить близько 400 кв. м.

Попередньо, займання почалося під дахом будівлі. Однак рятувальники досі не можуть розпочати гасіння пожежі, оскільки їх не пускають на територію режимного об'єкта.

Нагадаємо, безпілотники атакували російські міста. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.

Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

До слова, Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила і знищила 77 українських безпілотників.

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Теги: пожежа росія енергетика Москва

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