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Російські спортсмени нічого не мають спільного з людяністю, – скелетоніст Гераскевич

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російські спортсмени нічого не мають спільного з людяністю, – скелетоніст Гераскевич
Гераскевич зазначив, що від відсторонення росіян міжнародне товариство тільки виграло
фото: Facebook Владислава Гераскевича

Гераскевич: Представники російської Федерації бобслею та скелетону дуже активно підтримують війну

Український скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповів про досвід свого спілкування з російськими спортсменами та функціонерами.

Зокрема, він зазначив, що представники російської Федерації бобслею та скелетону дуже активно підтримують війну.

«З початку нашої скелетонної кар'єри завжди були дуже великі конфлікти з російською Федерацією бобслею та скелетону. У нас були випадки, коли ледве не доходило до бійок з представниками російської Федерації. Саме на той момент очолював її бобслеїст Олександр Зубков (На Олімпійських іграх 2014 року в Сочі виграв два золота, але потім був позбавлений обох нагород через вживання допінгу – «Главком»). У нас також були досить серйозні конфлікти з дружиною Зубкова, з російськими тренерами. Як показує практика зараз – і російські спортсмени, і їхня федерація, вони нічого не мають спільного з людяністю, і там не може бути адекватного співіснування. Це дикуни, вони також підтримують війну дуже активно», – розповів скелетоніст.

Він також зазначив, що від відсторонення росіян міжнародне товариство тільки виграло.

«Зараз їх немає, і змагання проходять у набагато кращій атмосфері. Вважаю, що з відстороненням росіян міжнародне товариство тільки виграло. Сподіваюся, відсторонення залишиться в силі й надалі», – наголосив Гераскевич.

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова)

Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

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Теги: скелетон Владислав Гераскевич війна росія

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