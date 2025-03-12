США пригрозили РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні

Нові санкції США можуть запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари

Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню, РФ ще не оголосила своє рішення

У разі, якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню, на Москву можуть бути накладені нові потужні санкції. Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем, повідомляє «Главком» з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Грем наголосив, що нові санкції слід запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари.

«Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені Конгресом, які не тільки вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції і тарифи на країни, що купують російські товари, зокрема нафту, газ і уран. Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль внаслідок свого жорстокого вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні.

Водночас Грем привітав досягнення домовленості про припинення вогню, анонсованої українською та американською командою в Саудівській Аравії.

«Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде на це», – написав він.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стала війна в Україні.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.