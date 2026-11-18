На шведських аренах росіян не буде

Міністр у справах міграції Швеції Йоган Форсселль розповів про підготовку обмежень для в'їзду громадян Росії у королівство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TT.

Шведський уряд прагне заборонити участь російських спортсменів у змаганнях на власній території. Раніше обмеження запровадили Фінляндія і Норвегія. Бан отримали навіть «нейтральні» атлети.

«Ми працюємо за трьома паралельними напрямками, щоб обмежити можливості російських громадян відвідувати Швецію», – заявив міністр.

У 2027 році Швеція буде господаркою Чемпіонату світу з лижних перегонів. Змагання заплановані на кінець лютого-початок березня. Турнір прийме лижний стадіон «Лугнет» у Фалуні.

До слова, днями Норвегія обмежила в'їзд для російських і білоруських спортсменів. Прикордонники отримали вказівку розвертати тамтешніх атлетів. Також представникам країни-агресорки та її союзниці відмовлятимуть у візах.

Нагадаємо, раніше молодіжна збірна Росії вибула зі списку учасників Чемпіонату світу з хокею. Канада відмовилася допустити російських спортсменів. Раніше потенційні суперники відмовилися виходити на лід проти росіян.