Уряд Норвегії не має наміру сприяти прибуттю російських та білоруських професійних спортсменів до країни для участі у змаганнях

Норвегії обмежила в'їзд у країну російським та білоруським спортсменам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт уряду країни.

«Уряд не має наміру сприяти прибуттю російських та білоруських професійних спортсменів до Норвегії для участі у змаганнях.

У зв'язку з цим Міністерство юстиції та громадської безпеки сьогодні дало вказівку Норвезькому директорату у справах іноземців та Національному директорату поліції відмовляти у в'їзді російським та білоруським професійним спортсменам – незалежно від того, чи виступають вони під російським, білоруським чи нейтральним прапором, – а також персоналу, що їх супроводжує.

Це розпорядження набирає чинності негайно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спортсменам з країн-агресорів також відмовлятимуть у видачі віз.

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.