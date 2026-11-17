Двоє естонських фахівців із підготовки лиж, Урмас Вяльбе та Сергій Лопухін, опинилися в центрі скандалу через можливу співпрацю з російськими спортсменами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Можлива співпраця з росіянами

Підозри виникли після кількох епізодів на турнірі Oloksen Tykkikisat. Після спринту класичним стилем росіянин Сергій Волков передав свої лижі естонцю Сергію Лопухіну. Наступного дня естонця помітили з палицями переможця 10-кілометрової гонки Савелія Коростельова. Крім того, Вяльбе та Лопухін нібито підказували російським спортсменам проміжний час безпосередньо під час змагань.

У Delfi припускають, що естонці могли також змащувати лижі росіян. Окрім Волкова та Коростельова, у Муоніо під нейтральним статусом виступали Наталія Терентьєва та її сестра Дар'я Непряєва. Тренер збірної Росії Єгор Сорін раніше підтвердив, що для спортсменів на цьому турнірі організували лижний сервіс, однак не назвав людей, які надавали допомогу.

Естонці заперечують співпрацю з росіянами

Журналістам Delfi вдалося поспілкуватися з Лопухіним. Він заявив, що приїхав до Фінляндії, аби підготуватися до ветеранського чемпіонату світу та протестувати лижі для молодших спортсменів. «Тут такий сніг, якого немає в Естонії, ось і все. Ми не змащували лижі росіянам і взагалі нічого для них не робили», – запевнив він.

Натомість Урмас Вяльбе, колишній чоловік відомої російської лижниці, а зараз поплічниці Путіна Олени Вяльбе, відмовився від коментарів. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обидва естонці працювали в системі лижного сервісу російської збірної. Навесні 2022 року вони припинили цю співпрацю.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) прийняла рішення відмовити триразовому олімпійському чемпіону Олександру Большунову у наданні нейтрального статусу.