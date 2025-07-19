СБУ звернулася до Усика в день бою за звання абсолютного чемпіона світу
Служба безпеки України підтримала спортсмена перед поєдинком із британцем
Служба безпеки України (СБУ) звернулася до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в день бою-реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Як інформує «Главком», в офіційному Telegram-каналі СБУ було опубліковане спільне фото Усика з головою Служби безпеки України Василем Малюком та додано текст на підтримку українського боксера перед поєдинком із британцем.
«Уся Україна сьогодні з тобою, чемпіоне! Олександре, сьогодні в рингу ти не просто боєць, а приклад для усієї України, яка так само ніколи не здається.
Поруч із тобою будуть битися мільйони сердець. Тих, хто перебуває в окопах, проводить спецоперації, рятує поранених в лікарнях, допомагає фронту, працюючи в тилу.
Вкотре продемонструй усьому світу, що таке український характер, дисципліна, майстерність та точність. Ми віримо в тебе. І знаємо: перемога буде за тобою», – ідеться в дописі.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
В Україні транслятором бою Усик – Дюбуа буде сервіс Megogo. Подивитися історичний вечір боксу можна буде за підписками «Максимальна», «Оптимальна», «Спорт» (розділ «Єдиноборства»), «Megopack XL».
Також бій Усик – Дюбуа транслюватиме DAZN. Для перегляду потрібно мати підписку на сервіс, а потім потрібно буде придбати PPV.
Крім того, екснападник київського «Динамо» Артем Мілевський вважає, що у Даніеля Дюбуа немає жодного шансу у бою проти українця Олександра Усика.