СБУ звернулася до Усика в день бою за звання абсолютного чемпіона світу

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні

Служба безпеки України підтримала спортсмена перед поєдинком із британцем

Служба безпеки України (СБУ) звернулася до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в день бою-реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Як інформує «Главком», в офіційному Telegram-каналі СБУ було опубліковане спільне фото Усика з головою Служби безпеки України Василем Малюком та додано текст на підтримку українського боксера перед поєдинком із британцем.

«Уся Україна сьогодні з тобою, чемпіоне! Олександре, сьогодні в рингу ти не просто боєць, а приклад для усієї України, яка так само ніколи не здається.

Поруч із тобою будуть битися мільйони сердець. Тих, хто перебуває в окопах, проводить спецоперації, рятує поранених в лікарнях, допомагає фронту, працюючи в тилу.

Вкотре продемонструй усьому світу, що таке український характер, дисципліна, майстерність та точність. Ми віримо в тебе. І знаємо: перемога буде за тобою», – ідеться в дописі.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

В Україні транслятором бою Усик – Дюбуа буде сервіс Megogo. Подивитися історичний вечір боксу можна буде за підписками «Максимальна», «Оптимальна», «Спорт» (розділ «Єдиноборства»), «Megopack XL».

Також бій Усик – Дюбуа транслюватиме DAZN. Для перегляду потрібно мати підписку на сервіс, а потім потрібно буде придбати PPV.

Крім того, екснападник київського «Динамо» Артем Мілевський вважає, що у Даніеля Дюбуа немає жодного шансу у бою проти українця Олександра Усика.