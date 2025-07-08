Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Штучний інтелект допоміг парі зачати дитину після 18 років невдалих спроб

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Штучний інтелект допоміг парі зачати дитину після 18 років невдалих спроб
Подружжя звернулося до Центру репродуктивної медицини при Колумбійському університеті
фото: depositphotos.com

Розробка цієї технології тривала п’ять років

Після майже 20 років безуспішних спроб завагітніти й численних процедур екстракорпорального запліднення, американська пара нарешті чекає на дитину. Їм допомогла новітня технологія STAR (Sperm Tracking and Recovery), яка використовує штучний інтелект для виявлення прихованих сперматозоїдів. Жінка стала першою у світі, хто завагітнів завдяки цій розробці, повідомляє CNN, передає «Главком».

Пара, яка побажала залишитися анонімною, довго не могла стати батьками через діагноз чоловіка – азооспермію, тобто повну відсутність сперматозоїдів у спермі. У таких випадках знайти хоч одну клітину під мікроскопом – надзвичайно складно.

Подружжя звернулося до Центру репродуктивної медицини при Колумбійському університеті. Саме там запропонували спробувати метод STAR – технологію, яка завдяки алгоритмам ШІ дозволяє знайти й вилучити поодинокі сперматозоїди, які практично неможливо побачити людським оком.

Для процедури чоловікові потрібно було лише надати зразок сперми. Дослідники проаналізували його за допомогою системи STAR – і виявили три життєздатні приховані сперматозоїди. Саме їх використали для запліднення яйцеклітин дружини в рамках програми ЕКЗ.

«Мені знадобилося два дні, щоб повірити, що я справді вагітна. Я досі прокидаюся вранці й не можу збагнути, правда це чи ні», – зізналася майбутня мама.

Як працює метод STAR

За словами доктора Зева Вільямса, керівника Центру фертильності, розробка цієї технології тривала п’ять років.

«Пацієнт надав зразок сперми, і висококваліфіковані техніки два дні шукали в ньому сперматозоїди. Вони нічого не знайшли. Ми перенесли його до системи STAR на основі штучного інтелекту, і за годину вона знайшла 44 сперматозоїди. Саме тоді ми зрозуміли, що це змінить правила гри і матиме велике значення для пацієнтів», – розповів Вільямс.

Як це працює?

Зразок сперми поміщають на спеціальний мікрочип, який під’єднаний до мікроскопа. Система STAR, оснащена високошвидкісною камерою й алгоритмами візуального аналізу, робить понад 8 мільйонів зображень за менш ніж годину. Щойно виявлено сперматозоїд – система ізолює його, щоб ембріологи могли його дістати.

«Примітно те, що замість звичайних (200–300 млн) сперматозоїдів у типовому зразку, у чоловіків з азооспермією може бути лише два чи три сперматозоїди. Не 2–3 мільйони, а буквально 2-3 одиниці. Але завдяки точності системи STAR навіть ці кілька клітин можна використовувати для успішного запліднення», – пояснив Вільямс.

Хоч метод STAR наразі не застосовується в Україні, він уже став проривом у репродуктивній медицині, і дає надію парам, які роками борються з безпліддям.

Нагадаємо, що компанія Microsoft створила систему штучного інтелекту (ШІ) для медичної діагностики, здатну не лише асистувати лікарям, а й замінювати їх, демонструючи чотириразову перевагу у вирішенні складних випадків.

Читайте також:

Теги: технології штучний інтелект вагітність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аби позбавитися негативних згадок в мережі щодо себе, корупціонери використовують «новітні» методи
Цензура нового покоління. Зашкварені фігуранти розслідувань беруть у заручники... журналістів Свобода слова
4 липня, 15:25
Гурт Anothers випустив пісню «Ренесанс» про внутрішнє переродження
Український рок-гурт Anothers презентував нову пісню та кліп, створений за допомогою ШІ
27 червня, 12:46
У OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему»
ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо
10 червня, 14:30
Україна розробляє власну модель штучного інтелекту
Україна розробляє власну модель штучного інтелекту
17 червня, 19:48
У Amazon почали ширше використовувати штучний інтелект
Голова Amazon попередив про масові звільнення у компанії через розвиток ШІ
19 червня, 19:54
Автоматичне та змінне ціноутворення додасть стресу туристам у готелях Туреччини
Готелі Туреччини вигадали новий «головний біль» для туристів і туроператорів
16 червня, 17:02
У Києві розпочнуть формування груп протиповітряної оборони в громадах на базі добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ)
Голова КМВА повідомив, що для посилення ППО планує робити столична влада
23 червня, 12:34
Розкрито схему працевлаштування фахівців із КНДР у великих компаніях США
Північнокорейські ІТ-працівники вигадали схему, як викрасти військові таємниці зі США
2 липня, 14:43
Про те, що у Шевченка народиться дитина стало відомо у травні 2024 року
Влад Шевченко розповів про інтимне життя під час вагітності дружини
30 червня, 15:47

Соціум

Штучний інтелект допоміг парі зачати дитину після 18 років невдалих спроб
Штучний інтелект допоміг парі зачати дитину після 18 років невдалих спроб
В Індонезії вже другу добу триває виверження вулкана (фото)
В Індонезії вже другу добу триває виверження вулкана (фото)
Скандал у Китаї: діти у приватному дитсадку отруїлися свинцем
Скандал у Китаї: діти у приватному дитсадку отруїлися свинцем
Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії
Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії
На популярному курорті тривають протести проти масового туризму
На популярному курорті тривають протести проти масового туризму
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
36K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
22K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
11K
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою
8787
ЄС готує найжорсткіші за три роки санкції проти РФ – МЗС Франції

Новини

«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua