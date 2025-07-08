Штучний інтелект допоміг парі зачати дитину після 18 років невдалих спроб

Розробка цієї технології тривала п’ять років

Після майже 20 років безуспішних спроб завагітніти й численних процедур екстракорпорального запліднення, американська пара нарешті чекає на дитину. Їм допомогла новітня технологія STAR (Sperm Tracking and Recovery), яка використовує штучний інтелект для виявлення прихованих сперматозоїдів. Жінка стала першою у світі, хто завагітнів завдяки цій розробці, повідомляє CNN, передає «Главком».

Пара, яка побажала залишитися анонімною, довго не могла стати батьками через діагноз чоловіка – азооспермію, тобто повну відсутність сперматозоїдів у спермі. У таких випадках знайти хоч одну клітину під мікроскопом – надзвичайно складно.

Подружжя звернулося до Центру репродуктивної медицини при Колумбійському університеті. Саме там запропонували спробувати метод STAR – технологію, яка завдяки алгоритмам ШІ дозволяє знайти й вилучити поодинокі сперматозоїди, які практично неможливо побачити людським оком.

Для процедури чоловікові потрібно було лише надати зразок сперми. Дослідники проаналізували його за допомогою системи STAR – і виявили три життєздатні приховані сперматозоїди. Саме їх використали для запліднення яйцеклітин дружини в рамках програми ЕКЗ.

«Мені знадобилося два дні, щоб повірити, що я справді вагітна. Я досі прокидаюся вранці й не можу збагнути, правда це чи ні», – зізналася майбутня мама.

Як працює метод STAR

За словами доктора Зева Вільямса, керівника Центру фертильності, розробка цієї технології тривала п’ять років.

«Пацієнт надав зразок сперми, і висококваліфіковані техніки два дні шукали в ньому сперматозоїди. Вони нічого не знайшли. Ми перенесли його до системи STAR на основі штучного інтелекту, і за годину вона знайшла 44 сперматозоїди. Саме тоді ми зрозуміли, що це змінить правила гри і матиме велике значення для пацієнтів», – розповів Вільямс.

Як це працює?

Зразок сперми поміщають на спеціальний мікрочип, який під’єднаний до мікроскопа. Система STAR, оснащена високошвидкісною камерою й алгоритмами візуального аналізу, робить понад 8 мільйонів зображень за менш ніж годину. Щойно виявлено сперматозоїд – система ізолює його, щоб ембріологи могли його дістати.

«Примітно те, що замість звичайних (200–300 млн) сперматозоїдів у типовому зразку, у чоловіків з азооспермією може бути лише два чи три сперматозоїди. Не 2–3 мільйони, а буквально 2-3 одиниці. Але завдяки точності системи STAR навіть ці кілька клітин можна використовувати для успішного запліднення», – пояснив Вільямс.

Хоч метод STAR наразі не застосовується в Україні, він уже став проривом у репродуктивній медицині, і дає надію парам, які роками борються з безпліддям.

Нагадаємо, що компанія Microsoft створила систему штучного інтелекту (ШІ) для медичної діагностики, здатну не лише асистувати лікарям, а й замінювати їх, демонструючи чотириразову перевагу у вирішенні складних випадків.