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Мін'юст США подав позов проти Каліфорнії через допуск трансгендерів до шкільних змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мін'юст США подав позов проти Каліфорнії через допуск трансгендерів до шкільних змагань
У позові стверджується, що «дівчат позбавляють права на рівні спортивні можливості»
фото: Rose Hoban

Позов було подано 9 липня до федерального суду Лос-Анджелеса

Міністерство юстиції США подало позов проти Каліфорнійського департаменту освіти через допуск трансгендерів до шкільних змагань у штаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Today.

Позов було подано 9 липня до федерального суду Лос-Анджелеса. У зверненні стверджується, що політика Каліфорнії «позбавляє дівчат права на рівні спортивні можливості, змушуючи їх змагатися з хлопчиками».

У травні президент США Дональд Трамп пригрозив відмовити штату у федеральному фінансуванні, якщо там продовжать політику допуску трансгендерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує відвідати фінал клубного чемпіонату світу з футболу.

«Я піду на матч», – заявив Трамп.

Клубний чемпіонат світу-2025 проходить у США з 13 червня по 14 липня.

Цьогорічний турнір відрізняється оновленим форматом: кількість команд збільшили до 32, а змагання проходять у форматі групового етапу та стадії плей-оф, починаючи з 1/8 фіналу.

ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

ПСЖ – «Реал» 4:0

Голи: Руїс (6, 24), Дембеле (9), Рамуш (87)

Також «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

Вирішальний матч відбудеться в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, у неділю, 13 липня, о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: трансгендер ЛГБТ спорт США

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