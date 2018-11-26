Денис Берінчик 22 грудня битиметься за титул WBO International



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Поєдинок проти Росекі Крістобаля відбудеться у Броварах

22 грудня у Броварах відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків. Головною подією вечора стане поєдинок Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International.

Протистояти йому буде чемпіон Філіппін Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) на прізвисько The Gentle Giant, йдеться у прес-релізі «K2 Promotions Ukraine», який отримав «Главком».

Срібний призер Олімпіади у Лондоні Денис Берінчик провів дев’ять поєдинків на профі-ринзі, здобув дев’ять перемог, шість з яких нокаутом. На даний момент він займає 11-ту сходинку рейтингу WBO.

Нинішньому супернику Берінчика 24 роки, мешкає та тренується на Філіппінах. За плечима Крістобаля 17 поєдинків, 15 перемог, 11 з яких він завершив нокаутом.

Попередній бій провів у листопаді 2017 року проти співвітчизника Ромео Жакоселема. Крістобаль завершив поєдинок достроково та став володарем титулу чемпіона Філіппін у суперлегкій вазі.

В активі Росекі також пояс чемпіона Філіппін у легкій ваговій категорії. Практично всі бої філіппінець провів на батьківщині, за винятком двох поєдинків у Мексиці, на кону одного з яких стояв титул WBC Latino.