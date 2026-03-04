Головна Спорт Новини
Чотириразовий олімпійський чемпіон з РФ поскаржився, що Росія «відстала у всьому на 100 років»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У 2025 році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України

Тихонов: Американці вважають себе господарями земної кулі, а нас скрізь дискваліфікують

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив пропагандистам, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ніколи не усуне США від міжнародних змагань. Про це інформує «Главком».

«Чи відсторонить МОК США після подій в Ірані та на Близькому Сході? Їх ніхто ніколи не усуне. Американці вважають себе господарями земної кулі, а нас скрізь дискваліфікують. Тому що ми відстали у всьому на 100 років», – сказав Тихонов.

Після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року МОК рекомендував міжнародним федераціям усунути російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях.

У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України.

«Я б із тієї частини України, де є нацисти, давно Хіросіму зробив і весь світ би спокійно жив. Не всю Україну, звісно, ​​а саме нацистів. Заодно й англійцям би зад натер», – сказав Тихонов в інтерв'ю російським пропагандистам.

Тихонову не сподобалася заява голкіпер клубу «Кременчук» та національної збірної України Едуард Захарченко, який заявив, що бажає прихильнику російського диктатора Володимира Путіна Олександру Овечкіну, щоб «йому відірвало ноги».

Бомбардування Хіросіми – ядерна атака США проти Японії наприкінці Другої світової війни, здійснена 6 серпня 1945 року скиданням ядерної бомби на японське місто Хіросіма. Це було перше у світі використання ядерної зброї під час військових дій. Через бомбардування загинули десятки тисяч мешканців Хіросіми, а вона сама була повністю зруйнована.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

