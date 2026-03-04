Головна Спорт Новини
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
Трамп: Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки
фото: AP

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його не хвилює, чи братиме збірна Ірану в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Мені справді байдуже. Я думаю, що Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки. Вони видихаються», – відповів Трамп на питання щодо участі Ірану в Мундіалі.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. У групі G, матчі якої відбудуться саме у США, мають зіграти збірні Бельгії, Єгипту, Ірану та Нової Зеландії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: Іран чемпіонат світу Дональд Трамп США НОВИНИ ФУТБОЛУ

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
