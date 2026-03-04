Жіноча збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від віцечемпіонок світу

Наші дівчата не змогли стримати збірну Англії

Жіноча збірна України з футболу розпочинає груповий етап європейської кваліфікації до Чемпіонату світу з поразки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовій грі групи А3 Україна грала з віцечемпіонками світу – Англією. Перша половина гри закінчилася без голів. А от в другому таймі наші дівчата вже не змогли стримати титуловаих суперниць

Група А3 відбору ЧС-2027

Україна – Англія – 1:6 (0:0)

Голи: Калініна (58) – Руссо (47, 51), Стенвей (64 (п), 70), Парк (78, 89)

Календар матчів жіночої збірної України у групі А3 відбору ЧС-2027

07.03.2026. Україна – Іспанія

14.04.2026. Ісландія – Україна

18.04.2026. Іспанія – Україна

05.06.2026. Україна – Ісландія

09.06.2026. Англія – Україна

Рада ФІФА затвердила, що жіночий Чемпіонат світу 2027 року в Бразилії проходитиме з 24 червня до 25 липня. 29 прямих перепусток із 32 буде розподілено наступним чином:

Європа – 11;

Азія – 6;

Африка – 4;

КОНКАКАФ – 4;

Південна Америка – 3 (Бразилія кваліфікується автоматично із цієї квоти);

Океанія – 1.

Три останні команди буде визначено в турнірі плейоф за участю 10 збірних. Він складатиметься з двох етапів із наступною квотою:

Європа – 1;

Азія – 2;

Африка – 2;

КОНКАКАФ – 2;

Південна Америка – 2;

Океанія – 1.

Перший етап турніру плей-оф відбудеться в жовтні – грудні 2026 року, другий – у лютому 2027-го.

Європейський відбір ЧС-2027

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового раунду відбудуться 3-го та 7 березня, 14-го та 18 квітня, 5-го та 9 червня 2026 року в трьох лігах – А (16 команд), В (16) та С (21).

Стартова позиція кожної команди в лігах визначається на основі результатів Ліги націй-2025. Україна виступатиме в Лізі А.

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А.

Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плей-оф у жовтні – грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

У другому раунді 16 команд зустрінуться у восьми парах. Сім найкращих переможців вийдуть на мундіаль, а восьмому доведеться ще взяти участь у міжконтинентальному плей-оф.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)