Коштовний новачок «Ліверпуля» буде прооперований до дебюту в Англії

Антон Федорців
Жеремі Жаке прагне позбутися проблем зі здоров'ям
фото: Reuters

Оборонець молодіжної збірної Франції ляже під скальпель хірурга

На центрбека французького «Ренна» Жеремі Жаке незабаром чекає операція. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

20-річного оборонця давно турбує травмоване плече. Вирішити проблему зі здоровям може тільки хірургічне втручання. Жаке зважився на операцію до міжсезоння.

Влітку центрбек підсилить англійський «Ліверпуль». У зимове трансферне вікно мерсисайдці викупили француза за 60 млн фунтів. Ще 12 млн «Ренн» зможе заробити бонусами.

У нинішньому сезоні Жаке зіграв 21 поєдинок у всіх турнірах. На дорослому рівні він дебютував у кампанії 2023/24. На правах оренди оборонець провів рік у французькому «Клермоні».

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти лондонського «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Теги: ФК Ліверпуль ФК «Ренн» Прем'єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

