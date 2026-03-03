Український футболіст заробив вилучення за російську мову в медіалізі

Сергій Донець залишив команду в меншості через російську мову

Покарання за публічне використання мови окупанта настало в черговому турі Української футбольної медіаліги

Нетипова подія трапилася в поєдинку між командами Ultimate та Armat. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль UA STEEL в Instagram.

Півзахисник Ultimate Сергій Донець отримав синю картку за розмови російською мовою. 30-річний колишній професіонал вимушено покинув поле. За правилами медіаліги, після «синьої» гравець залишається поза грою на п'ять хвилин, а команда не може замінити футболіста.

Донець народився в Нікополі в 1995 році. Вихованець місцевого футболу дебютував на дорослому рівні за рідний «Нікополь». Утім, досягнути значних успів у професіоналах півзахисник не зумів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UA STEEL (@ua_steel_)

Історія з Донцем – не перший мовний скандал у медіалізі. Торік ексфорвард збірної України Євген Селезньов поконфліктував із юним гравцем, який закликав ветерана спілкуватися на полі українською. Зрештою, 16-річний блогер залишився без команди.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.