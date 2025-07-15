Росіяни забрали з банків шалену суму грошей

Вже понад місяць у Росії триває істерія з готівкою

З 1 червня в Росії пішов відтік вкладів населення з банків й за 40 днів населення забрало 500 млрд рублів, тобто приблизно 246,1 млрд грн. Про це повідомив український системний аналітик Євген Істребін, пише «Главком».

Також він опублікував статистику зміни готівки в обігу поза банком Росії.

Зміна кількості рублів в обігу

У 2024 році такого не було, зазначив він, припустивши, що росіяни стали виносити з фінансових установ свої кошти через обстріли, масове блокування інтернету та перехід до оплати готівкою.

«Поки що нічого критичного, але якщо тренд продовжиться, буде добре», – зазначив Євген Істребін.

«Главком» писав, що шокове підвищення комунальних тарифів, масові відключення інтернету та згасання надій на угоду щодо України зі США вдарили по рейтингах російської влади. Лише за тиждень рейтинг схвалення діяльності російського президента Володимира Путіна та показник довіри опустилися на 4 відсоткові пункти, чого статистика не фіксувала з минулої осені.

Нагадаємо, що у РФ дефіцит бюджету за перше півріччя становив 3,7 трлн руб. або 1,7% ВВП, збільшившись у червні на 300 млрд руб. Діра у скарбниці стала більшою у шість разів, ніж була минулого року.

До слова, близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі.