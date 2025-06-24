Окупанти оголосили Жадана в розшук

Росіяни називають поета «військовослужбовцем незаконного збройного формування»

Так звана окупаційна влада Харківщини відкрила кримінальне провадження проти українського поета, музиканта та військовослужбовця 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Сергія Жадана. Його звинувачують у «фінансуванні тероризму та участі в незаконному збройному формуванні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митця.

Росіяни називають Жадана «військовослужбовцем незаконного збройного формування». За словами окупантів, у березні 2024 року Сергій Жадан, «керуючись радикальними націоналістичними переконаннями» вступив до «Хартії». Там він створив онлайн-радіо «Радіо Хартія», яке окупанти називають «інформаційно-музичним пропагандистським проєктом».

Росіяни інкримінують військовослужбовцю правопорушення за такими статтями Кримінального кодексу РФ:

ч. 1.1 ст. 205.1 (фінансування тероризму);

ч. 2 ст. 208 (участь у незаконному збройному формуванні);

ст. 280.3 (публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил РФ);

ч. 1 ст. 281.1 (фінансування диверсійної діяльності).

За даними росіян, Жадана оголошено в розшук. Санкції статей передбачають довічне увʼязнення. Коментуючи заяву окупаційної влади, Жадан коротко написав: «Люблю свою роботу».

Жадан відреагував на заяву про кримінальне провадження скріншот

Раніше «Главком» повідомляв, що український письменник і громадський діяч Сергій Жадан, який мобілізувався в травні 2024 року, розповів про свою посаду в Збройних силах України. За його словами, він працював штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова.

До слова, російська поліція оголосила в розшук експрем’єрку Естонії, високу представницю ЄС у закордонних справах Каю Каллас та інших політиків за «наругу над історичною пам’яттю».