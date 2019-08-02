«Динамо» підсилилося лідером європейської збірної



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Новачок динамівців Жерсон Родріґес Ukr Ball

Новачка обіцяють заявити на найближчі матчі Ліги чемпіонів проти «Брюґґе»

24-річний люксембурзький форвард португальського походження Жерсон Родріґес став гравцем київського «Динамо».

Футболіст, який досі виступав за японський клуб «Джубіло Івата», уклав із киянами п’ятирічний контракт.

За неофіційною інформацією, яку поширило видання Ukr Ball, зарплата Жерсона в «Динамо» складе два мільйони євро на рік.

Очікується, що новачка заявлять уже на найближчі матчі Ліги чемпіонів проти бельгійського «Брюґґе», які відбудуться 6 і 13 серпня.

Жерсон Родріґес провів за збірну Люксембургу 18 матчів і забив два м'ячі. У березневому матчі проти збірної України в рамках відбірної кампанії Євро-2020 Жерсон відзначився автоголом на заключних секундах зустрічі, який приніс перемогу українцям.

Пізніше Родріґес став розмінною монетою у боротьбі ФФУ з Люксембурзькою федерацією футболу. Остання наполягала, що українці неправильно натуралізували Жуніора Мораєша, а відомство Павелка у відповідь підкреслювало те саме відносно Жерсона. У підсумку органи правосуддя визнали недоречними обидві апеляції.