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    ЗМІ Курченка: Хачеріді перейде в російський армійський клуб

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    Невже Євген Хачеріді справді докотиться до Росії? - ЗМІ Курченка: Хачеріді перейде в російський армійський клуб
    Невже Євген Хачеріді справді докотиться до Росії?
    Телеканал «Футбол»

    Мабуть, вірити цій інформації рано

    Football.ua, ЗМІ, яке належить олігархові-втікачеві Курченку, стверджує, що оборонець збірної України Євген Хачеріді незабаром стане гравцем російського ЦСКА з Москви. Вказується, начебто 32-річний українець вже погодив угоду з «армєйцамі» і йому залишилося пройти лише медичне обстеження.

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    Відзначається, що в стан «армєйскої» команди Хачеріді перебереться на правах вільного агента. Деталі майбутньої угоди поки невідомі. Останнім клубом Хачеріді був ПАОК. До греків гравець приєднався минулого літа, перейшовши з київського «Динамо».

    Під час матчу Ліги Європи проти «Спартака» у Москві Євген подраконив російських фанатів, показавши їм щитки в кольорах українського стяга.

    Хачеріді народився в Мелітополі і спочатку виступав за місцевий клуб «Олком». Потім грав у запорізькому «Металурзі» і «Волині». З 2007 року він був гравцем київського «Динамо», у складі якого став триразовим чемпіоном України (2008/2009, 2014/15, 2015/2016), дворазовим володарем Кубка України (2013/2014, 2014/2015) і триразовим володарем Суперкубка України (2009, 2011, 2016). У минулому сезоні став чемпіоном Греції.

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