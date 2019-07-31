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    ФІФА назвала претендентів на приз найкращого тренера сезону

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    Юрген Клопп та&nbsp;Хосеп Гвардіола - ФІФА назвала претендентів на приз найкращого тренера сезону
    Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола

    Кращого тренера світу визначать вболівальники шляхом голосування на офіційному сайті ФІФА

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті оголосила імена 10 претендентів на звання «Кращий тренер» сезону-2018/19.

    У список номінантів увійшли: Джамель Бельмаді (збірна Алжиру), Дідьє Дешам (збірна Франції), Марсело Гальярдо («Рівер Плейт»), Рікардо Гарека (збірна Перу), Хосеп Гвардіола ( «Манчестер Сіті»), Юрген Клопп («Ліверпуль»), Маурісіо Почеттіно («Тоттенхем Хотспур»), Фернанду Сантуш (збірна Португалії), Ерік тен Хаг ( «Аякс»), Тіте (збірна Бразилії).

    Кращого тренера світу визначать вболівальники шляхом голосування на офіційному сайті ФІФА. Імена трьох фіналістів будуть оголошені пізніше. Переможець буде названий на церемонії вручення нагород ФІФА, яка відбудеться 23 вересня в Мілані.

    Джерело: Чемпионат.com

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