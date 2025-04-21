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Матчі італійської серії А були перенесені через смерть Папи Римського

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Матчі італійської серії А були перенесені через смерть Папи Римського
Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року
фото: Reuters

На понеділок були призначені зустрічі «Торіно» – «Удінезе», «Кальярі» – «Фіорентина», «Дженоа» – «Лаціо» та «Парма» – «Ювентус»

Матчі італійської Серії А, які мали відбутися сьогодні, 21 квітня, перенесені через смерть Папи Римського Франциска, який помер у своїй резиденції у Ватикані. Про це повідомляє «Главком».

На понеділок були призначені зустрічі «Торіно» – «Удінезе», «Кальярі» – «Фіорентина», «Дженоа» – «Лаціо» та «Парма» – «Ювентус».

Оновлену дату проведення матчів буде опубліковано пізніше.

«У зв'язку зі смертю Папи Римського, Серія А оголошує, що матчі, заплановані на сьогодні в чемпіонаті, переносяться на пізніший термін», – йдеться в заяві прес-служби ліги в соцмережі Х.

Нагадаємо, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом.

«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – каже кардинал Кевін Фаррелл.

Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію. Його лікарі навіть розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої.

Раніше понтифік у приватній розмові висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня після 38-денного перебування в лікарні. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем, але очікувалося, що він з’явиться в неділю, згідно з буклетом для меси та літургійними планами, оприлюдненими Ватиканом.

Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска. Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

Як відомо, Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки дотримувався розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів.

До слова, Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї.

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Теги: Серія А смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ Папа Римський

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