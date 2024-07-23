«Дніпро-1» виключено з Ліги конференцій через відмову від матчів

У підсумку обидві гри з угорцями не відбулися з вини українського клубу

Клуб з Дніпра мав зіграти два поєдинки з угорською Академією Пушкаша 25 липня та 1 серпня.

Апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення виключити «Дніпро-1» з Ліги конференцій та зарахувати команді технічні поразки з рахунком 0:3 у двох матчах другого кваліфікаційного раунду проти угорської «Академії Пушкаша». Про це повідомив офіційний сайт організації.

Причиною такого рішення стало зняття «Дніпра–1» з чемпіонату України через фінансові труднощі, що призвело до відмови клубу від участі у єврокубкових матчах, запланованих на 25 липня та 1 серпня.

Таким чином, Україна втратила одного з п'яти представників у новому єврокубковому сезоні. Нагадаємо, що у груповому раунді Ліги чемпіонів зіграє «Шахтар», у кваліфікації ЛЧ виступить «Динамо», у відборі Ліги Європи – «Кривбас», а Ліги конференцій – «Полісся».



Читайте також, що вже на 72-й хвилині пенальті заробив півзахисник Андрій Маткевич. Через фол покарання отримав і захисник Крістіан Корраді – другу жовту картку та вилучення. Реалізувати 11-метровий удар вдалося Пономаренку: форвард пробив у правий нижній кут та зробив рахунок 3:2.

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