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«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (зліва) на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним
фото: T.C. İletişim Başkanlığı

Реджеп Таїп Ердоган: «Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який може задовольнити обидві сторони, та готовність Туреччини закласти основу для консенсусу спочатку шляхом припинення вогню, а згодом - досягнення миру. Про це йшлося на їхній зустрічі в Астані на майданчику саміту Шанхайської організації співробітництва, повідомили в Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі. Туреччина може закласти основу для консенсусу з метою припинення війни між Росією та Україною спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягнення миру. Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий», – сказав Ердоган на зустрічі з Путіним.

Зазначається, що у ході зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також ситуація в українсько-російській війні, атаки Ізраїлю на палестинські території, пошуки вирішення напруженості в Сирії та боротьба з тероризмом.

Раніше повідомлялося, що російське видання «Нова газета. Європа» дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

До слова, залежність Росії від Китаю дійшла до того, що китайський лідер Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України одним телефонним дзвінком. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб. 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин.

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Теги: росія путін Туреччина війна Реджеп Таїп Ердоган Україна Європа

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