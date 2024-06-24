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Ахметов передав ГУР штурмові кораблі

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ахметов передав ГУР штурмові кораблі
Швидкісні броньовані десантно-штурмові кораблі CB90 забезпечать підсилення оперативних можливостей спецпризначенців Воєнної розвідки України
фото: steelfront.scm.com.ua

«Сталевий фронт» забезпечив розвідників десантними кораблями

У межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали три кораблі CB90 загальною вартістю 165 млн грн.

«Ми доставляли їх сюди дуже довго, близько пів року, але сьогодні вони нарешті доставлені, і хлопці можуть виконувати бойові завдання. Також бійці пройшли навчання для того, щоб правильно цими машинами володіти і розпоряджатися. Ця машина розвиває високу швидкість на воді, є високоманевреною, щоб виконувати найважчі завдання», – розповів керівник проєктного офісу Метінвесту Олександр Водовіз.

Кораблі CB90 призначені для виконання низки завдань. Вони можуть використовуватись для десантних операцій, спостереження за акваторією, а також виконувати роль патрульних катерів чи спеціальних плавзасобів вогневої підтримки.

«Наш підрозділ дякує за надану техніку. Кораблі добрі, дуже потужні. Вони будуть використовуватися для знищення ворога», – прокоментував представник ГУР.

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Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива Ріната Ахметова і його бізнесів, створена для допомоги українським захисникам. Від початку повномасштабного вторгнення Росії бізнесмен спрямував на підтримку ЗСУ та цивільних громадян понад 9 млрд грн.

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Теги: війна Україна фронт

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