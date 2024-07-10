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Очільник МЗС Польщі дав прогноз, коли економіка Росії почне руйнуватися

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Очільник МЗС Польщі дав прогноз, коли економіка Росії почне руйнуватися
Сікорський: Україна отримує серйозну військову і матеріальну допомогу
фото з відкритих джерел

«У нас у 20 разів більше ресурсів, ніж у Росії, у якої закінчуються гроші»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що економіка РФ має почати руйнуватися через війну проти України та міжнародні санкції через рік або два. Про це він повідомив у коментарі BBC на саміті НАТО у Вашингтоні.

«Путін не розуміє психологію демократій. Він думає, що може нас залякати жорстокістю, але він не розуміє, що вона тільки зміцнює нашу рішучість. Нам просто потрібно дотримуватися обраного курсу. У нас у 20 разів більше ресурсів, ніж у Росії, у якої закінчуються гроші. Я думаю, російська економіка почне руйнуватися через рік-два», – заявив польський міністр.

За його словами, Україна отримує серйозну військову і матеріальну допомогу, а саме «$300 млрд до сьогодні, також відсотки із заморожених російських активів, плюс власний український військовий бюджет, плюс санкції щодо Росії та зброя, яка б'є по російських нафтопереробних заводах».

Нагадаємо, Польща сприятиме країнам-союзникам у Балтійському морі виявленню кораблів «тіньового флоту» Російської Федерації, які нелегально транспортують нафту. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ Польщі.

До слова, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія не є непереможною і Захід все ще може перемогти Путіна.

Також Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США. Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.

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Теги: росія гроші путін бюджет санкції зброя міністр економіка Польща Україна

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