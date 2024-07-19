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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Чи зможуть мирні переговори зупинити російську агресію?

glavcom.ua
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Саме існування непокореної України є загрозою для РФ, а її знищення заявлено стратегічною метою
колаж: glavcom.ua

«Як казала Голда Мейр: вони хочуть нас убити, ми хочемо вижити – я не бачу тут особливих можливостей для компромісу»

Чисто теоретично намагаюся вигадати модель угод, що припиняють активну фазу війни. І не можу.

Тільки відверта, переважна перевага однієї зі сторін та її зацікавленість у припиненні бойових дій (саме по собі дивно звучить, правда? Перевага рідко реалізують через мирні угоди).

Або повне виснаження обох сторін. Пат. Ну, така собі ймовірність проглядається зараз.

У будь-якому випадку, не йдеться і не може йти про мир, лише про припинення активної фази. Перепочинку перед новою бійкою.

Саме існування непокореної України є загрозою для РФ, а її знищення заявлено стратегічною метою. Якщо вірити Медведєву та його заявам, у них у плані зжерти нас до 2034 року.

Саме існування Росії є небезпекою для України, та, якщо чесно, не тільки для України – для всього притомного людства. І поруч із цією небезпекою треба зуміти жити.

Як казала Голда Мейр про мирну угоду євреїв з арабами: вони хочуть нас убити, ми хочемо вижити – я не бачу тут особливих можливостей для компромісу.

Я також не бачу простору для компромісу.

Поруч із нами відвертий у своїх намірах та планах ворог і досить вузьке вікно можливостей для успішного протистояння.

В принципі, ми давно в пащі у крокодила, він нас жує, заковтуючи по шматочку на день, і ми досі живі завдяки героїзму наших воїнів та допомоги союзників. Інакше нас давно не було б, як держави.

Змінити ставлення до нас із боку чокнутого сусіда неможливо. Вилікувати сусіда? Це не реально.

Вбити їх всіх? Дієво, але з галузі фантастики.

Вони не хочуть миру, він їм не потрібний. Їм потрібна наша капітуляція. Не вірте тим, хто розповідає вам, що Путін благає про переговори.

Для нас капітуляція неможлива, оскільки означає наше зникнення у найближчій перспективі.

Альтернатива – війна до кінця.

Але тут постає питання, що для сторін є перемогою? А це дуже тонке питання, на яке на сьогодні однозначної відповіді не існує. Концепт не сформовано.

Загалом, якщо відверто, я не бачу на сьогодні можливості знайти хоч трохи робочий компроміс між сторонами. А якщо така буде знайдена, то навряд чи зможе називатися компромісом.

Боюся, що формула: «мир в обмін на території» давно вже стала єдиною можливою, і йдеться лише про розмір втрат.

У разі приходу до влади Трампа, я розглядаю такий перебіг подій, як найімовірніший.

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Джерело
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Теги: переговори Україна росія путін війна

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Ян Валетов

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