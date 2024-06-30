Зеленський розповів, хто визначив цифри щодо мобілізації

Президент заявив, що працює над забезпеченням війська зброєю, амуніцією та технологіями

Запит на мобілізацію українців на військову службу сформувало керівництво Збройних сил України, і зараз вона триває за планом, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer.

«Тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей – потрібно щоб це завжди формулювало військове керівництво», – сказав він, зазначивши, що як представник влади зі свого боку він працює над забезпеченням війська зброєю, амуніцією та технологіями.

«Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив і сьогодні вони йдуть за цим планом», – заявив президент.

Він згадав, що в США проводили лотереї для визначення людей, яких відправляли на фронт, але зазначив, що в Україні такий спосіб не був би справедливим, насамперед щодо тих, хто уже на передовій.

«Але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», – зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Як повідомлялося, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».