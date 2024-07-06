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F-16 для України: США пояснили, чого чекати від саміту НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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F-16 для України: США пояснили, чого чекати від саміту НАТО
США вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16
фото: Wikimedia Commons

Представник Білого дому анонсував гарні новини щодо винищувачів для Києва

Наступного тижня, у дні проведення саміту НАТО у Вашингтоні, слід очікувати новин стосовно винищувачів F-16 для України. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Сполучених Штатів Америки, цитує «Укрінформ».

«Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу», – наголосив американський чиновник.

Коментуючи запитання, чи будуть на саміті Альянсу заяви щодо F-16 для України, представник адміністрації США висловив очікування, що «наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково» в цьому контексті.

Нагадаємо, що на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. 

До слова, Росія регулярно атакує українську авіабазу у Старокостянтинові на Хмельниччині, намагаючись завадити розгортанню винищувачів F-16. Україна не повідомляє про майбутні місця базування, але РФ вже націлена на більшість аеродромів, де потенційно можуть бути розміщені бойові літаки. 

Як повідомлялося, перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. 

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Теги: США Україна винищувач саміт НАТО

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